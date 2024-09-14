استثمارات الأصول الثابتة في الصين يرتفع 3.4% خلال ثمانية أشهر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية، اليوم السبت ،ارتفاع استثمارات الأصول الثابتة في الصين بنسبة 3.4% على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2024.
وأوضحت الهيئة – في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية ، أن إجمالي الاستثمار خلال الفترة المذكورة سجل 32.94 تريليون يوان (حوالي 4.64 تريليون دولار أمريكي).
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وارتفع الاستثمار في البنية التحتية بنسبة 4.4% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، وازدادت استثمارات الصناعات التحويلية بنسبة 9.1%. وعلى وجه الخصوص، سجل الاستثمار في صناعات التكنولوجيا الفائقة نموا قويا بنسبة 10.2 بالمئة في الفترة المذكورة.
وباستثناء قطاع العقارات الذي لا يزال قيد التعديل، ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بالبلاد بنسبة 7.7% على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بينما انخفض الاستثمار في تنمية العقارات بنسبة 10.2%.
المصدر:
MENAFN14092024000202011048ID1108673158
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