Saturday, 14 September 2024 12:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استثمارات الأصول الثابتة في الصين يرتفع 3.4% خلال ثمانية أشهر - جريدة البورصة

9/14/2024 4:47:27 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية، اليوم السبت ،ارتفاع استثمارات الأصول الثابتة في الصين بنسبة 3.4% على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2024.

وأوضحت الهيئة – في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية ، أن إجمالي الاستثمار خلال الفترة المذكورة سجل 32.94 تريليون يوان (حوالي 4.64 تريليون دولار أمريكي).

موضوعات متعلقة خطة صينية لإنقاذ سياراتها الكهربائية من تحدي الرسوم الأوروبية انخفاض معدل البطالة في المناطق الحضرية في الصين إلى 5.2% سهم أوبر يرتفع بأكثر من 6% مع إعلانها بدء الرحلات ذاتية القيادة في أمريكا

وارتفع الاستثمار في البنية التحتية بنسبة 4.4% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، وازدادت استثمارات الصناعات التحويلية بنسبة 9.1%. وعلى وجه الخصوص، سجل الاستثمار في صناعات التكنولوجيا الفائقة نموا قويا بنسبة 10.2 بالمئة في الفترة المذكورة.

وباستثناء قطاع العقارات الذي لا يزال قيد التعديل، ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بالبلاد بنسبة 7.7% على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بينما انخفض الاستثمار في تنمية العقارات بنسبة 10.2%.

المصدر:

MENAFN14092024000202011048ID1108673158

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث