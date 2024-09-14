استثمارات الأصول الثابتة في الصين يرتفع 3.4% خلال ثمانية أشهر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية، اليوم السبت ،ارتفاع استثمارات الأصول الثابتة في الصين بنسبة 3.4% على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2024.

وأوضحت الهيئة – في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية ، أن إجمالي الاستثمار خلال الفترة المذكورة سجل 32.94 تريليون يوان (حوالي 4.64 تريليون دولار أمريكي).

موضوعاتخطة صينية لإنقاذ سياراتها الكهربائية من تحدي الرسوم الأوروبية انخفاض معدل البطالة في المناطق الحضرية في الصين إلى 5.2% سهم أوبر يرتفع بأكثر من 6% مع إعلانها بدء الرحلات ذاتية القيادة في أمريكا

وارتفع الاستثمار في البنية التحتية بنسبة 4.4% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، وازدادت استثمارات الصناعات التحويلية بنسبة 9.1%. وعلى وجه الخصوص، سجل الاستثمار في صناعات التكنولوجيا الفائقة نموا قويا بنسبة 10.2 بالمئة في الفترة المذكورة.

وباستثناء قطاع العقارات الذي لا يزال قيد التعديل، ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بالبلاد بنسبة 7.7% على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بينما انخفض الاستثمار في تنمية العقارات بنسبة 10.2%.

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