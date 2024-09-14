واشنطن تفرض زيادة بنسبة 100% على رسوم السيارات الكهربائية الصينية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) فرضت الولايات المتحدة الجمعة زيادات في الرسوم الجمركية على سلع صينية بمليارات الدولارات تصل إلى 100% على المركبات الكهربائية و25% على بطارياتها، على أن تدخل حيز التنفيذ في غضون أسبوعين.

أعلن البيت الأبيض في مايو عن الزيادة الكبيرة في الرسوم التي تستهدف قطاعات رئيسية بينها المركبات الكهربائية وأشباه الموصلات والبطاريات والألواح الشمسية، ما أثار ردا غاضبا من بكين وفقا لفرانس برس.

موضوعاتخطة صينية لإنقاذ سياراتها الكهربائية من تحدي الرسوم الأوروبية انخفاض معدل البطالة في المناطق الحضرية في الصين إلى 5.2% سهم أوبر يرتفع بأكثر من 6% مع إعلانها بدء الرحلات ذاتية القيادة في أمريكا

تأتي الخطوة قبيل انتخابات نوفمبر الرئاسية التي يسعى الجمهوريون والديموقراطيون على حد سواء خلالها للتعبير عن موقف متشدد حيال الصين في ظل ازدياد حدة المنافسة بين البلدين.

وقالت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي إن الزيادات النهائية“ستستهدف سياسات وممارسات جمهورية الصين الشعبية الضارة التي تؤثر على العمال والشركات الأمريكية”.

وفضلا عن زيادة الرسوم الجمركية اعتبارا من هذا العام، أكّد مكتب الممثلة التجارية الأمريكية أيضا أن فرض رسوم نسبتها 50% على أشباه الموصلات (في زيادة كبيرة عن السابق) سيدخل حيّز التنفيذ عام 2025.

اتُّخذت هذه الإجراءات بعد مراجعة للرسوم التي فُرضت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أعلن عن رسوم على منتجات صينية بقيمة 300 مليار دولار تقريبا.





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