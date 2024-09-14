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معدل التضخم النهائي في فرنسا عن أغسطس بلغ 2.2% - جريدة البورصة

9/14/2024 4:47:26 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات من المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا اليوم الجمعة ارتفاع أسعار المستهلكين 2.2% في أغسطس على أساس سنوي، بما يتماشى مع البيانات الأولية المنشورة أواخر الشهر الماضي.

وأظهرت البيانات أن معدل التضخم الفرنسي المنسق مع الاتحاد الأوروبي تراجع في أغسطس مقارنة مع قراءة بلغت +2.7% في يوليو .

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وذكر المعهد أن تراجع التضخم يرجع إلى انخفاض قوي في أسعار الطاقة، خاصة الكهرباء، وكذلك هبوط أسعار المنتجات البترولية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 0.6% في أغسطس بعد ارتفاعها 0.2% في يوليو.

وأشار متوسط توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم إلى تسجيل معدل التضخم الأولي المنسق مع الاتحاد الأوروبي 2.2% في أغسطس .


المصدر:

MENAFN14092024000202011048ID1108673156

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