معدل التضخم النهائي في فرنسا عن أغسطس بلغ 2.2% - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات من المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا اليوم الجمعة ارتفاع أسعار المستهلكين 2.2% في أغسطس على أساس سنوي، بما يتماشى مع البيانات الأولية المنشورة أواخر الشهر الماضي.

وأظهرت البيانات أن معدل التضخم الفرنسي المنسق مع الاتحاد الأوروبي تراجع في أغسطس مقارنة مع قراءة بلغت +2.7% في يوليو .

موضوعاتخطة صينية لإنقاذ سياراتها الكهربائية من تحدي الرسوم الأوروبية انخفاض معدل البطالة في المناطق الحضرية في الصين إلى 5.2% سهم أوبر يرتفع بأكثر من 6% مع إعلانها بدء الرحلات ذاتية القيادة في أمريكا

وذكر المعهد أن تراجع التضخم يرجع إلى انخفاض قوي في أسعار الطاقة، خاصة الكهرباء، وكذلك هبوط أسعار المنتجات البترولية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 0.6% في أغسطس بعد ارتفاعها 0.2% في يوليو.

وأشار متوسط توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم إلى تسجيل معدل التضخم الأولي المنسق مع الاتحاد الأوروبي 2.2% في أغسطس .





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