معدل التضخم النهائي في فرنسا عن أغسطس بلغ 2.2% - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أظهرت بيانات من المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا اليوم الجمعة ارتفاع أسعار المستهلكين 2.2% في أغسطس على أساس سنوي، بما يتماشى مع البيانات الأولية المنشورة أواخر الشهر الماضي.
وأظهرت البيانات أن معدل التضخم الفرنسي المنسق مع الاتحاد الأوروبي تراجع في أغسطس مقارنة مع قراءة بلغت +2.7% في يوليو .
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وذكر المعهد أن تراجع التضخم يرجع إلى انخفاض قوي في أسعار الطاقة، خاصة الكهرباء، وكذلك هبوط أسعار المنتجات البترولية.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 0.6% في أغسطس بعد ارتفاعها 0.2% في يوليو.
وأشار متوسط توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم إلى تسجيل معدل التضخم الأولي المنسق مع الاتحاد الأوروبي 2.2% في أغسطس .
المصدر:
MENAFN14092024000202011048ID1108673156
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