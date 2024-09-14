البرازيل تصادر 3.3 مليون دولار من حسابات شركتين لـ ماسك - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) سحبت البرازيل 18.35 مليون ريال برازيلي (3.3 مليون دولار) من الحسابات المصرفية لشركتي“إكس” و”ستارلينك” التابعتين للملياردير“إيلون ماسك”، لدفع الغرامات التي فرضتها المحكمة العليا.

ووفقًا لبيان الهيئة القضائية الصادر أمس الجمعة، أمرت المحكمة بتحويل الأموال الأربعاء الماضي، وتم رفع الحظر عن الحسابات منذ ذلك الحين، على الرغم من أن حكم القاضي“ألكسندر دي مورايس” بشأن القضية نفسها لم يتم الإفصاح عنه علنًا حتى الآن.

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وصرحت المحكمة العليا البرازيلية بأن البنوك التي تحتفظ بحسابات“ستارلينك” و”إكس” قد تم إبلاغها بقرار القاضي“دي مورايس”، وأشارت المحكمة إلى أنه بعد سداد المبلغ الكامل المستحق، اعتبر القاضي أنه لا توجد حاجة لإبقاء الحسابات المصرفية مجمدة وأمر بإلغاء تجميد الأصول المالية على الفور.





بدأ النزاع بين“ماسك” و”دي مورايس” في أبريل، عندما أمر قاضي المحكمة العليا بتعليق عشرات الحسابات على موقع“إكس” على الفور، بما في ذلك حساب عضو في البرلمان البرازيلي، بسبب مزاعم التضليل، وبعدما رفضت منصة التواصل الاجتماعي الامتثال، حظرت المحكمة استخدامها في البلاد.





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