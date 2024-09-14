البرازيل تصادر 3.3 مليون دولار من حسابات شركتين لـ ماسك - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) سحبت البرازيل 18.35 مليون ريال برازيلي (3.3 مليون دولار) من الحسابات المصرفية لشركتي“إكس” و”ستارلينك” التابعتين للملياردير“إيلون ماسك”، لدفع الغرامات التي فرضتها المحكمة العليا.
ووفقًا لبيان الهيئة القضائية الصادر أمس الجمعة، أمرت المحكمة بتحويل الأموال الأربعاء الماضي، وتم رفع الحظر عن الحسابات منذ ذلك الحين، على الرغم من أن حكم القاضي“ألكسندر دي مورايس” بشأن القضية نفسها لم يتم الإفصاح عنه علنًا حتى الآن.
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وصرحت المحكمة العليا البرازيلية بأن البنوك التي تحتفظ بحسابات“ستارلينك” و”إكس” قد تم إبلاغها بقرار القاضي“دي مورايس”، وأشارت المحكمة إلى أنه بعد سداد المبلغ الكامل المستحق، اعتبر القاضي أنه لا توجد حاجة لإبقاء الحسابات المصرفية مجمدة وأمر بإلغاء تجميد الأصول المالية على الفور.
بدأ النزاع بين“ماسك” و”دي مورايس” في أبريل، عندما أمر قاضي المحكمة العليا بتعليق عشرات الحسابات على موقع“إكس” على الفور، بما في ذلك حساب عضو في البرلمان البرازيلي، بسبب مزاعم التضليل، وبعدما رفضت منصة التواصل الاجتماعي الامتثال، حظرت المحكمة استخدامها في البلاد.
المصدر:
MENAFN14092024000202011048ID1108673155
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