سهم أوبر يرتفع بأكثر من 6% مع إعلانها بدء الرحلات ذاتية القيادة في أمريكا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع سهم“أوبر تكنولوجيز” خلال تعاملات أمس الجمعة، عقب إعلانها توسيع شراكتها الحالية مع شركة القيادة الذاتية المملوكة لـ“ألفابت”.
موضوعات متعلقة
خطة صينية لإنقاذ سياراتها الكهربائية من تحدي الرسوم الأوروبية انخفاض معدل البطالة في المناطق الحضرية في الصين إلى 5.2% البرازيل تصادر 3.3 مليون دولار من حسابات شركتين لـ ماسك
وعند إغلاق التداولات، صعد سهم مقدمة خدمات مشاركة الركوب بنسبة 6.45% عند 72.48 دولار، وهو أعلى مستوى منذ نهاية جلسة 30 أغسطس (73.13 دولار).
ومن خلال الشراكة الموسعة، ستوفر“أوبر” خدمات إدارة الأسطول، بينما ستستمر“وايمو” في تحمل مسؤولية اختبار وتشغيل تكنولوجيا القيادة الذاتية.
وابتداءً من أوائل العام المقبل، ستجلب الشركتان خدمة نقل الركاب الذاتية إلى“هيوستن” بولاية تكساس وأتلانتا، عبر تطبيق“أوبر”.
المصدر:
MENAFN14092024000202011048ID1108673154
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.