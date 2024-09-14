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سهم أوبر يرتفع بأكثر من 6% مع إعلانها بدء الرحلات ذاتية القيادة في أمريكا - جريدة البورصة

9/14/2024 4:47:26 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع سهم“أوبر تكنولوجيز” خلال تعاملات أمس الجمعة، عقب إعلانها توسيع شراكتها الحالية مع شركة القيادة الذاتية المملوكة لـ“ألفابت”.


موضوعات متعلقة خطة صينية لإنقاذ سياراتها الكهربائية من تحدي الرسوم الأوروبية انخفاض معدل البطالة في المناطق الحضرية في الصين إلى 5.2% البرازيل تصادر 3.3 مليون دولار من حسابات شركتين لـ ماسك

وعند إغلاق التداولات، صعد سهم مقدمة خدمات مشاركة الركوب بنسبة 6.45% عند 72.48 دولار، وهو أعلى مستوى منذ نهاية جلسة 30 أغسطس (73.13 دولار).


ومن خلال الشراكة الموسعة، ستوفر“أوبر” خدمات إدارة الأسطول، بينما ستستمر“وايمو” في تحمل مسؤولية اختبار وتشغيل تكنولوجيا القيادة الذاتية.


وابتداءً من أوائل العام المقبل، ستجلب الشركتان خدمة نقل الركاب الذاتية إلى“هيوستن” بولاية تكساس وأتلانتا، عبر تطبيق“أوبر”.


المصدر:

MENAFN14092024000202011048ID1108673154

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