Saturday, 14 September 2024 12:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انخفاض معدل البطالة في المناطق الحضرية في الصين إلى 5.2% - جريدة البورصة

9/14/2024 4:47:26 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الصينية للإحصاء، اليوم السبت، استمرار الاستقرار في سوق العمل بالصين خلال الفترة ما بين شهري يناير – أغسطس الماضيين، حيث انخفض معدل البطالة في المناطق الحضرية الذي شمله المسح على أساس سنوي.

وذكرت الهيئة – في بيان شهري، أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) – أن متوسط معدل البطالة في المناطق الحضرية، الذي شمله الاستطلاع، بلغ 5.2 % في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي.

موضوعات متعلقة خطة صينية لإنقاذ سياراتها الكهربائية من تحدي الرسوم الأوروبية سهم أوبر يرتفع بأكثر من 6% مع إعلانها بدء الرحلات ذاتية القيادة في أمريكا البرازيل تصادر 3.3 مليون دولار من حسابات شركتين لـ ماسك

وفي أغسطس الماضي.. ارتفع معدل البطالة ليصل إلى 5.3 %، فيما كان 5.2 % في يوليو الماضي.

المصدر:

MENAFN14092024000202011048ID1108673153

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث