انخفاض معدل البطالة في المناطق الحضرية في الصين إلى 5.2% - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الصينية للإحصاء، اليوم السبت، استمرار الاستقرار في سوق العمل بالصين خلال الفترة ما بين شهري يناير – أغسطس الماضيين، حيث انخفض معدل البطالة في المناطق الحضرية الذي شمله المسح على أساس سنوي.
وذكرت الهيئة – في بيان شهري، أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) – أن متوسط معدل البطالة في المناطق الحضرية، الذي شمله الاستطلاع، بلغ 5.2 % في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي.
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وفي أغسطس الماضي.. ارتفع معدل البطالة ليصل إلى 5.3 %، فيما كان 5.2 % في يوليو الماضي.
المصدر:
MENAFN14092024000202011048ID1108673153
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