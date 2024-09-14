انخفاض معدل البطالة في المناطق الحضرية في الصين إلى 5.2% - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الصينية للإحصاء، اليوم السبت، استمرار الاستقرار في سوق العمل بالصين خلال الفترة ما بين شهري يناير – أغسطس الماضيين، حيث انخفض معدل البطالة في المناطق الحضرية الذي شمله المسح على أساس سنوي.

وذكرت الهيئة – في بيان شهري، أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) – أن متوسط معدل البطالة في المناطق الحضرية، الذي شمله الاستطلاع، بلغ 5.2 % في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي.

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وفي أغسطس الماضي.. ارتفع معدل البطالة ليصل إلى 5.3 %، فيما كان 5.2 % في يوليو الماضي.

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