مسئولو الإسكان يتفقدون وحدات سكن لكل المصريين وترفيق الأراضى بالعبور الجديدة - جريدة البورصة

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- Al-Borsa News) قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة ميدانية لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة العبور الجديدة، ومنها المبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين“، ومرافق أراضى توفيق الأوضاع، وذلك بحضور الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز والمشروعات، والشركات المنفذة.
واستهل مسئولو“الإسكان” الجولة بتفقد الحى الـ 16، والذى يتضمن 433 عمارة بإجمالى 10392 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين”، حيث تابع مسئولو الإسكان، موقف الأعمال الخاصة بالتشطيبات الداخلية والخارجية للعمارات والأعمال الخاصة بالطرق، وما تم تنفيذه بالطرق الرئيسية والفرعية والمحيطة بالعمارات، وكذا أعمال تنسيق الموقع، ومستوى التشطيبات وما يتطلب لإنجاز تلك الأعمال.
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وأكد مساعد نائب رئيس الهيئة، أهمية قيام الإدارات التنفيذية بالمتابعة الدقيقة للشركات للتأكد من التزامها بالمواعيد المحددة، مشدداً على ضرورة اتباع المواصفات الفنية والحفاظ على معايير الجودة العالية فى تنفيذ تلك المشروعات.
ثم توجه مسئولو“الإسكان” لتفقد آخر موقف لأعمال تنفيذ الحل العاجل لتغذية المجاورات المستهدفة كمرحلة أولى وعاجلة من رافع الشروق، وأعمال تنفيذ المرافق وفرمة الطرق للمجاورات بمنطقة الأمل“سابقاً”.
واختتم مسئولو“الإسكان” الجولة بالمرور على مشروع عدَّاية الدفع الموجه أسفل طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوى قطر خارجى 315مم لتمرير المياه إلى الشريط الخدمى والمساحات المضافة بمساحة 360 فدانا بمدينة العبور الجديدة، وذلك من خط المياه بمدينة الشروق قطر 500مم، للوقوف على آخر مستجدات المشروع.
وشدد المهندس كمال بهجات، على أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة والالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم المشروعات فى الوقت المحدد وتذليل أى عقبات إن وجدت.
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