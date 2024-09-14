مسئولو الإسكان يتفقدون وحدات سكن لكل المصريين وترفيق الأراضى بالعبور الجديدة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة ميدانية لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة العبور الجديدة، ومنها المبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين“، ومرافق أراضى توفيق الأوضاع، وذلك بحضور الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز والمشروعات، والشركات المنفذة.

واستهل مسئولو“الإسكان” الجولة بتفقد الحى الـ 16، والذى يتضمن 433 عمارة بإجمالى 10392 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية“سكن لكل المصريين”، حيث تابع مسئولو الإسكان، موقف الأعمال الخاصة بالتشطيبات الداخلية والخارجية للعمارات والأعمال الخاصة بالطرق، وما تم تنفيذه بالطرق الرئيسية والفرعية والمحيطة بالعمارات، وكذا أعمال تنسيق الموقع، ومستوى التشطيبات وما يتطلب لإنجاز تلك الأعمال.

موضوعات“الإسكان”: خطة لرفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحى بمدينة دهب “الإسكان” و”التخطيط” يبحثان آليات التمويل لبعض المشروعات القومية “وزير الإسكان” يتابع موقف تنفيذ الأعمال بمشروع تطوير جزيرة الوراق

وأكد مساعد نائب رئيس الهيئة، أهمية قيام الإدارات التنفيذية بالمتابعة الدقيقة للشركات للتأكد من التزامها بالمواعيد المحددة، مشدداً على ضرورة اتباع المواصفات الفنية والحفاظ على معايير الجودة العالية فى تنفيذ تلك المشروعات.

ثم توجه مسئولو“الإسكان” لتفقد آخر موقف لأعمال تنفيذ الحل العاجل لتغذية المجاورات المستهدفة كمرحلة أولى وعاجلة من رافع الشروق، وأعمال تنفيذ المرافق وفرمة الطرق للمجاورات بمنطقة الأمل“سابقاً”.

واختتم مسئولو“الإسكان” الجولة بالمرور على مشروع عدَّاية الدفع الموجه أسفل طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوى قطر خارجى 315مم لتمرير المياه إلى الشريط الخدمى والمساحات المضافة بمساحة 360 فدانا بمدينة العبور الجديدة، وذلك من خط المياه بمدينة الشروق قطر 500مم، للوقوف على آخر مستجدات المشروع.

وشدد المهندس كمال بهجات، على أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة والالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم المشروعات فى الوقت المحدد وتذليل أى عقبات إن وجدت.