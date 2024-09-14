خطة صينية لإنقاذ سياراتها الكهربائية من تحدي الرسوم الأوروبية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تتصاعد التوترات بين الصين والاتحاد الأوروبي مع اقتراب موعد التصويت على فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات الكهربائية الصينية، في محاولة لتجنب هذه الرسوم، لجأت بكين إلى استراتيجية مزدوجة، حيث هددت بردود فعل تجارية صارمة ضد دول الاتحاد، بينما قدّمت إغراءات اقتصادية لدول رئيسية عبر استثمارية.





موضوعاتانخفاض معدل البطالة في المناطق الحضرية في الصين إلى 5.2% سهم أوبر يرتفع بأكثر من 6% مع إعلانها بدء الرحلات ذاتية القيادة في أمريكا البرازيل تصادر 3.3 مليون دولار من حسابات شركتين لـ ماسك

الدول الأوروبية التي تدعم فرض الرسوم، مثل إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، قد تواجه عقوبات انتقامية تؤثر على صادراتها إلى الصين، بما في ذلك لحوم الخنزير، منتجات الألبان، ومشروب البراندي، في المقابل، الدول التي تعارض فرض الرسوم مثل ألمانيا وفنلندا والسويد، لن تكون متضررة بالقدر نفسه نظراً لأن صادراتها للصين ليست ضمن الفئات المستهدفة.





التحركات الصينية بدأت تُظهر نتائج إيجابية، خلال زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث إلى الصين الذي أبدى دعمه للصناعة الصينية، وطلب من الاتحاد الأوروبي مراجعة موقفه من الرسوم، في المقابل، حصلت إسبانيا على استثمار بقيمة مليار دولار من شركة صينية لبناء مصنع لإنتاج آلات الهيدروجين، ما يعزز طموحاتها في الطاقة الخضراء.





على الرغم من محاولات الصين لتفادي الصدام التجاري مع الاتحاد الأوروبي، فإنها لا تزال تتأثر بالرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة سابقاً، كما هددت بكين بأنها سترد إذا فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً إضافية على سياراتها الكهربائية، والتي قد تصل إلى 35.3%.





تشير الأرقام إلى أن صادرات السيارات الكهربائية الصينية إلى أوروبا ارتفعت بنسبة 38% في عام 2023، ما يجعل أوروبا أحد أكبر الأسواق لتلك السيارات. ومع اقتراب التصويت في أكتوبر، تحتاج الصين إلى دعم ما لا يقل عن 15 دولة من دول الاتحاد الأوروبي تمثل 65% من سكان التكتل، لمنع فرض الرسوم الإضافية.





المصدر: