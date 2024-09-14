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رسائل للبيت الأبيض لحظر فوري على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

9/14/2024 4:39:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن / PNN- أرسل الآلاف من النشطاء والداعمين للحقوق الفلسطينية، والرافضين للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة رسائل إلى البيت الأبيض تطالب بفرض حظر فوري على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك وفقا للقوانين المحلية والدولية السارية في الولايات المتحدة التي تمنع نقل الذخائر إلى الدول التي ترتكب جرائم حرب.


وأرسلت الرسائل إلى الخط المباشر لتلقي الشكاوى في البيت الأبيض لتطالب ايضا إدارة الرئيس جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس في البدء بتحقيق كامل وشامل في مقتل الناشطة الأميركية من أصول تركية عائشة ايزغي الأسبوع الماضي، برصاص جيش الاحتلال.

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