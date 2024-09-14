رسائل للبيت الأبيض لحظر فوري على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network
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واشنطن / PNN- أرسل الآلاف من النشطاء والداعمين للحقوق الفلسطينية، والرافضين للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة رسائل إلى البيت الأبيض تطالب بفرض حظر فوري على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك وفقا للقوانين المحلية والدولية السارية في الولايات المتحدة التي تمنع نقل
الذخائر إلى الدول التي ترتكب جرائم حرب.
وأرسلت الرسائل إلى الخط المباشر لتلقي الشكاوى في البيت الأبيض لتطالب ايضا إدارة الرئيس جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس في البدء بتحقيق كامل وشامل في مقتل الناشطة الأميركية من أصول تركية عائشة ايزغي الأسبوع الماضي، برصاص جيش الاحتلال.
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