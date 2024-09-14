رسائل للبيت الأبيض لحظر فوري على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

وأرسلت الرسائل إلى الخط المباشر لتلقي الشكاوى في البيت الأبيض لتطالب ايضا إدارة الرئيس جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس في البدء بتحقيق كامل وشامل في مقتل الناشطة الأميركية من أصول تركية عائشة ايزغي الأسبوع الماضي، برصاص جيش الاحتلال.

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