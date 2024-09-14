تحذيرات إسرائيلية أميركية بشأن الوضع بالضفة

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / PNN- على وقع تواصل الاقتحامات والاعتقالات في الضفة الغربية، قال جيش الاحتلال إنه سيواصل حملته، في حين طالبت واشنطن بوقف اعتداءات المستوطنين، وحذر قادة إسرائيليون من انفجار الأوضاع.

وجرت أحدث الاقتحامات فجر اليوم في مخيم العين بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وسبق ذلك اقتحامات لمناطق في طولكرم ونابلس وقلقيلية وطولكرم، كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير أبو مشعل غربي رام الله وبلدتي حجة وباقة الحطب شرقي قلقيلية، وكذلك بلدة مادما جنوب نابلس، ومن مدخلها الشمالي والشرقي.

وانتشرت تلك القوات في مختلف أحياء البلدة، كما أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، واحتجزوا عددا من المواطنين في محيط ملعب البلدة، ونكلوا بهم أثناء تفتيشهم، وفتشت قوات الاحتلال عددا من المنازل، وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة منها، كما أغلقت المحال التجارية في البلدة.

في الأثناء أصيب مواطن جراء اقتحام قوات الاحتلال قرية الطبقة جنوب مدينة دورا جنوب الخليل، كما اقتحمت قرية امريش ونصبت حاجزا، وأوقفت مجموعة من الشبان، وصادرت هوياتهم الشخصية ومفاتيح مركبات فلسطينيين ثم انسحبت.

وأقدم مستوطنون يرتدون لباس جيش الاحتلال على اقتلاع سياج في قرية شعب البطم بمسافر يطا جنوب الخليل، وتجولوا في أنحاء القرية قبل أن ينسحبوا.

وقال جيش الاحتلال إنه سيواصل العملية العسكرية في شمال الضفة الغربية ومنطقة الأغوار.

وأضاف المتحدث باسم الجيش أن العملية العسكرية في منطقة طولكرم ومخيم نور شمس أسفرت عن "اغتيال 10 شبان وإصابة 15 آخرين، كما تم تدمير 4 مختبرات لصناعة العبوات الناسفة وغرف استطلاع واتصال، كما تم تدمير سيارة مفخخة في طوباس كانت تحمل عبوات ناسفة ومنظومة تشغيل عن بُعد"، على حد قول المتحدث الإسرائيلي.

في الوقت نفسه، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير الجيش التحذير من انفجار الأوضاع بالضفة، ما قد يؤدي إلى مقتل مئات الأشخاص في إسرائيل.

كما

دعا المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إسرائيل إلى تغيير قواعد الاشتباك في الضفة الغربية.

وقال ميلر في مؤتمر صحفي إن هناك حالات لحوادث عنف قام بها المستوطنون دون تدخل الأمن الإسرائيلي، مشددا على ضرورة أن يتغير ذلك.