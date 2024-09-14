وسط خلافات بين العسكر والساسة.. إسرائيل تحدد أهدافا جديدة للحرب

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- ظهرت الخلافات بين المستويين العسكري والسياسي في إسرائيل، خلال جلسة لمجلس الوزراء المصغّر "الكابينت"، حول مدى فعالية استمرار الأنشطة الحربية في قطاع غزة، بعد نحو عام على اندلاع الحرب هناك، ونقل العمليات للجبهة الشمالية، ووضع أهداف جديدة لها، بحسب موقع هيئة البث الإسرائيلية.

وأفادت الهيئة، أنه من المتوقع أن تتم المصادقة رسميا من قبل مجلس الوزراء، على اعتبار إعادة سكان البلدات الحدودية شمال إسرائيل إلى بيوتهم، هدفا من أهداف الحرب الحالية، يوم الأحد المقبل، ما يعني ربما الموافقة على توسيع الحرب هناك.

وذكرت الهيئة، أن هذا القرار، سيُتَّخَذ خلال الجلسة المقبلة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية.

وبحسب مصدر مطلع على المناقشات، تعارض جهات في المؤسسة الأمنية والسياسية الإسرائيلية، مواصلة القتال في قطاع غزة، حفاظا على حياة الرهائن، وبالوقت نفسه عدم إلحاق الضرر بقوات الجيش، فيما يصرّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبعض الوزراء، على مواصلة الحرب، لتحقيق جميع أهدافها، حتى القضاء على حركة "حماس"، وفق الموقع العبري.

كما ناقش الوزراء، للمرة الأولى، إدخال أهداف قتالية جديدة في الجبهة الشمالية، بهدف إلحاق هزيمة "بحزب الله" اللبناني، من أجل العودة الآمنة للسكان إلى منازلهم.



وحول ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه تم الاتفاق من قبل جميع أعضاء مجلس الوزراء السياسي والأمني المصغّر "الكابينت"، على أن قرار توسيع الحرب مع "حزب الله" من عدمه، سيتم طرحه على جلسة مجلس الوزراء ​​القادمة، للتصويت عليه، وأخذ الموافقة الرسمية بذلك الشأن، بحسب الموقع العبري.

وقال المكتب في بيان مقتضب:"لقد أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منذ فترة طويلة عن الحاجة الماسة لإعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان كهدف للحرب، وهذه هي أيضًا السياسة الفعلية في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء".



وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب على القطاع إلى 41 ألفا و118 شهيداَ، إضافة إلى

95 ألفا و125 مصاباَ.



