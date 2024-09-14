الإسكان: خطة لرفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحى بمدينة دهب

(MENAFN
- Al-Borsa News) عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير
الإسكان، والدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، اجتماعاً لمناقشة خطة إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحى بمدينة دهب.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، على أهمية مدينة دهب كونها إحدى المدن السياحية العريقة بمحافظة جنوب سيناء، وأهمية التأكد من تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالمدينة وفقاً لأعلى معايير الجودة، وبالأخص محطة معالجة الصرف الصحى لمدينة دهب، بجانب التأكيد على أهمية الحفاظ على الاستثمارات والأصول القائمة، والإسراع فى تنفيذ أعمال إعادة التأهيل ورفع كفاءة المحطة.
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وناقش نائبا وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء، موقف الأعمال المدنية القائمة بالمحطة، والحلول المقترحة للاستفادة منها بأقل التكاليف، وأعلى جودة، مع التأكيد على دراسة إعادة تأهيل ورفع كفاءة المحطة لتصبح معالجة ثلاثية متقدمة، وذلك لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحى المعالج، ودراسة إعادة استخدامها فى مختلف الأنشطة التى تتفق مع القوانين والأكواد والاشتراطات المنظمة.
وأشارت الدكتورة إيناس سمير، إلى أنه سيتم مراجعة المخطط الاستراتيجى لمحافظة جنوب سيناء لدراسة المناطق التى يمكن إعادة استخدام الصرف الصحى المعالج بها فى مختلف الأنشطة، موضحةً أنه يوجد العديد من المناطق داخل المخطط الاستراتيجى والقريبة من محطة المعالجة التى يمكن إعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالج بها، وسيتم التنسيق مع المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء، لتحديد أنسب المناطق التى يمكن استغلال مياه الصرف الصحى المعالج بها، خاصة رى المسطحات الخضراء.
وأشارت المهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية، إلى أنه سيتم دراسة توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع فى الوقت المحدد له وفقاً لمعدل التدفقات النقدية التى سيتم إعدادها من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء بالتعاون مع الإستشارى المتخصص.
من جانبه، تقدم استشارى المشروع، بعرض تقديمى يتضمن البيانات الأساسية لمحطة المعالجة لمدينة دهب، والطاقة التصميمية والفعلية لها، والطاقة المستهدف الوصول إليها مستقبلاً، كما استعرض الحالة الفنية للمنشآت المدنية، وأنه سيتم دراسة رفع كفاءة المحطة، وإعادة تأهيلها على نفس المساحة مع زيادة الطاقة الاستيعابية لها، مشيراً إلى أنه يوجد العديد من المقترحات لإعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالج، وسيتم التنسيق بشأنها مع كافة الجهات المعنية لتحديد أنسب الطرق التى سيتم استخدامها.
واختتم نائب وزير الإسكان، الاجتماع، بالتأكيد على الإسراع فى تنفيذ الأعمال المخططة لمحطة معالجة صرف صحى دهب، بجانب الاتفاق على خطة العمل خلال الفترة القادمة متضمنة الانتهاء من إعداد مستندات الطرح وكراسة الشروط والمواصفات، وطرحها على شركات المقاولات المتخصصة، وإتمام كافة الدراسات المتعلقة بإعادة استخدام الصرف الصحى المعالج بالتعاون مع خبراء الزراعة لتحديد أنسب النباتات التى يتم استخدامها والاستفادة من مياه الصرف الصحى المعالج فى زراعتها، بجانب عقد اجتماع شهرى لمتابعة موقف تقدم الأعمال.
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