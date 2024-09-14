الإسكان: خطة لرفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحى بمدينة دهب

MENAFN - Al-Borsa News) عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب الإسكان، والدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، اجتماعاً لمناقشة خطة إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحى بمدينة دهب.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، على أهمية مدينة دهب كونها إحدى المدن العريقة بمحافظة جنوب سيناء، وأهمية التأكد من تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالمدينة وفقاً لأعلى معايير الجودة، وبالأخص محطة معالجة الصرف الصحى لمدينة دهب، بجانب التأكيد على أهمية الحفاظ على الاستثمارات والأصول القائمة، والإسراع فى تنفيذ أعمال إعادة التأهيل ورفع كفاءة المحطة.

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وناقش نائبا وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء، موقف الأعمال المدنية القائمة بالمحطة، والحلول المقترحة للاستفادة منها بأقل التكاليف، وأعلى جودة، مع التأكيد على دراسة إعادة تأهيل ورفع كفاءة المحطة لتصبح معالجة ثلاثية متقدمة، وذلك لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحى المعالج، ودراسة إعادة استخدامها فى مختلف الأنشطة التى تتفق مع القوانين والأكواد والاشتراطات المنظمة.

وأشارت الدكتورة إيناس سمير، إلى أنه سيتم مراجعة المخطط الاستراتيجى لمحافظة جنوب سيناء لدراسة المناطق التى يمكن إعادة استخدام الصرف الصحى المعالج بها فى مختلف الأنشطة، موضحةً أنه يوجد العديد من المناطق داخل المخطط الاستراتيجى والقريبة من محطة المعالجة التى يمكن إعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالج بها، وسيتم التنسيق مع المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء، لتحديد أنسب المناطق التى يمكن استغلال مياه الصرف الصحى المعالج بها، خاصة رى المسطحات الخضراء.

وأشارت المهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية، إلى أنه سيتم دراسة توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع فى الوقت المحدد له وفقاً لمعدل التدفقات النقدية التى سيتم إعدادها من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء بالتعاون مع الإستشارى المتخصص.

من جانبه، تقدم استشارى المشروع، بعرض تقديمى يتضمن البيانات الأساسية لمحطة المعالجة لمدينة دهب، والطاقة التصميمية والفعلية لها، والطاقة المستهدف الوصول إليها مستقبلاً، كما استعرض الحالة الفنية للمنشآت المدنية، وأنه سيتم دراسة رفع كفاءة المحطة، وإعادة تأهيلها على نفس المساحة مع زيادة الطاقة الاستيعابية لها، مشيراً إلى أنه يوجد العديد من المقترحات لإعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالج، وسيتم التنسيق بشأنها مع كافة الجهات المعنية لتحديد أنسب الطرق التى سيتم استخدامها.

واختتم نائب وزير الإسكان، الاجتماع، بالتأكيد على الإسراع فى تنفيذ الأعمال المخططة لمحطة معالجة صرف صحى دهب، بجانب الاتفاق على خطة العمل خلال الفترة القادمة متضمنة الانتهاء من إعداد مستندات الطرح وكراسة الشروط والمواصفات، وطرحها على شركات المقاولات المتخصصة، وإتمام كافة الدراسات المتعلقة بإعادة استخدام الصرف الصحى المعالج بالتعاون مع خبراء الزراعة لتحديد أنسب النباتات التى يتم استخدامها والاستفادة من مياه الصرف الصحى المعالج فى زراعتها، بجانب عقد اجتماع شهرى لمتابعة موقف تقدم الأعمال.