سباق مع الزمن لإزالة الجسر المنهار بألمانيا قبل حدوث فيضانات

أعلنت السلطات في مدينة دريسدن شرقي ألمانيا، أمس، أن العمال يسابقون الزمن لإزالة المزيد من

جسر كارولابروك الذي انهار بشكل جزئي مع ارتفاع منسوب مياه النهر قبل الفيضانات المتوقعة.

وسقط جزء آخر من الجسر المنهار جزئيا صباح أمس، خلال أعمال هدم مُحكمة. وبدأ المهندسون في هدم القسم المتضرر مساء أول من أمس، لمنع المزيد من الخطر والاستعداد لسوء الأحوال الجوية في المستقبل.

وأوضح متحدث باسم الشرطة، صباح أمس، أن الجزء المنهار يحتوي على مسارات ترام، ومشيراً إلى أنه كان قد انهار جزئياً بالفعل في نهر إلبه ليلة الثلاثاء/الأربعاء الماضي.

وبحسب البيانات، لا يزال جزء آخر من الجسر يتضمن ممرات السيارات قائماً. ويعتبر الجسر في خطر انهيار شديد.

وأعلنت السلطات، بعد ظهر أول من أمس، أنه سيُجرى هدم الجزء المتضرر من جسر كارولا في مدينة دريسدن بالكامل.

وقال ميشائيل كلاره، المتحدث باسم إدارة الإطفاء، إن الإجراءات التحضيرية جارية لتنفيذ عملية هدم تحت السيطرة.

ويواجه الجسر، الذي انهار جزء منه بطول 100 متر في نهر إلبه ليلة الثلاثاء/الأربعاء، خطر الانهيار الشديد ولا يمكن الحفاظ عليه. وقال كلاره إن قياسات الليزر أظهرت أن بقايا هذا الجسر تغرق ببطء.

وأضاف كلاره، في مؤتمر صحفي أمس: «الوقت يداهمنا.. نحن نقاتل حقاً مع الزمن هنا».

ولكن المسؤولين قالوا إن أعمال الهدم يجب أن تكتمل بحلول مساء غد. ومن المتوقع حدوث فيضان في نهر إلبه اعتباراً من الأحد، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم الخطر بشكل كبير، بحسب توقعات إدارة الإطفاء.

وأوضح سيمون بروفر، رئيس قسم الطرق والهندسة المدنية، أن هذا الموعد النهائي مهم للغاية؛ لأن مستوى المياه في نهر إلبه سيصل بعد ذلك إلى أربعة أمتار.

وقال مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في الموقع، مساء أمس، إن قوات الجيش الألماني تشارك أيضاً في جهود الإزالة، مؤكداً أن سيارتي انتشال مدرعتان متخصصتان وصلتا إلى الموقع.

وقال كلاره إن العمل سيستمر طوال الليل، موضحاً أن هناك شركة متخصصة تعمل على مدار الساعة.

ومن المتوقع أن تتسبب كميات الأمطار الغزيرة المنتظر هطولها في التشيك في الفيضانات المحتملة. ويتكون الجسر، الذي يبلغ طوله نحو 400 متر، من ثلاثة جسور متصلة بعضها ببعض.