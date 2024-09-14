الاحتراق النفسي.. تعرف على علاماته وكيفية تجاوزه

MENAFN - Khaberni) خبرني - في عالمنا السريع والمتطلب، بات مفهوم“الاحتراق النفسي” أكثر شيوعًا من أي وقت مضى. فالإجهاد المستمر والضغوط المتزايدة في العمل والحياة الشخصية قد تدفع بالكثيرين إلى حافة الانهيار العاطفي والجسدي. ولكن، ما هي علامات الاحتراق النفسي وكيف يمكننا التعرف عليها؟ وما هي الطرق الفعالة للوقاية منه وعلاجه؟

أبرز علامات الاحتراق النفسي:

الإرهاق المستمر: الشعور بالتعب والإرهاق الشديد حتى بعد الحصول على قسط كاف من الراحة.

فقدان الدافع: عدم الرغبة في القيام بأي نشاط، حتى الأنشطة التي كانت ممتعة سابقًا.

صعوبة التركيز: تشتت الانتباه وصعوبة التركيز في المهام اليومية.

التقلبات المزاجية: الشعور بالغضب والانفعال بسهولة، أو الاكتئاب والحزن الشديد.

مشاكل النوم: الأرق أو النوم الزائد.

مشاكل جسدية: آلام الرأس، آلام في المعدة، ارتفاع ضغط الدم.

الشعور باليأس والعجز: فقدان الأمل في المستقبل والشعور بعدم القدرة على التغيير.

أسباب الاحتراق النفسي:

ضغط العمل: كثرة المهام، المواعيد النهائية الضيقة، بيئة العمل السلبية.

العلاقات الشخصية: المشاكل العائلية، العلاقات الاجتماعية المتوترة.

الأحداث الحياتية الصعبة: فقدان أحد الأحباء، الطلاق، المرض.

علاج الاحتراق النفسي:

الراحة والاسترخاء: خصص وقتًا للاسترخاء وممارسة الأنشطة التي تستمتع بها.

ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد الرياضة على تحسين المزاج وتقليل التوتر.

النوم الكافي: احرص على الحصول على قسط كاف من النوم كل ليلة.

التغذية الصحية: تناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والمعادن.

البحث عن الدعم الاجتماعي: تحدث مع الأصدقاء والعائلة عن مشاعرك.

العلاج النفسي: يمكن أن يساعد العلاج النفسي في التعامل مع المشاعر السلبية وتغيير أنماط التفكير السلبية.

الوقاية من الاحتراق النفسي:

إدارة الوقت: تعلم كيفية تنظيم وقتك وتحديد الأولويات.

تحديد حدود واضحة: تعلم كيفية رفض الطلبات الإضافية وحماية وقتك الشخصي.

ممارسة تقنيات الاسترخاء: مثل التأمل والتنفس العميق.

الحفاظ على توازن صحي بين العمل والحياة الشخصية.