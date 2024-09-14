الاحتراق النفسي.. تعرف على علاماته وكيفية تجاوزه

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- Khaberni) خبرني - في عالمنا السريع والمتطلب، بات مفهوم“الاحتراق النفسي” أكثر شيوعًا من أي وقت مضى. فالإجهاد المستمر والضغوط المتزايدة في العمل والحياة الشخصية قد تدفع بالكثيرين إلى حافة الانهيار العاطفي والجسدي. ولكن، ما هي علامات الاحتراق النفسي وكيف يمكننا التعرف عليها؟ وما هي الطرق الفعالة للوقاية منه وعلاجه؟
أبرز علامات الاحتراق النفسي:
الإرهاق المستمر: الشعور بالتعب والإرهاق الشديد حتى بعد الحصول على قسط كاف من الراحة.
فقدان الدافع: عدم الرغبة في القيام بأي نشاط، حتى الأنشطة التي كانت ممتعة سابقًا.
صعوبة التركيز: تشتت الانتباه وصعوبة التركيز في المهام اليومية.
التقلبات المزاجية: الشعور بالغضب والانفعال بسهولة، أو الاكتئاب والحزن الشديد.
مشاكل النوم: الأرق أو النوم الزائد.
مشاكل جسدية: آلام الرأس، آلام في المعدة، ارتفاع ضغط الدم.
الشعور باليأس والعجز: فقدان الأمل في المستقبل والشعور بعدم القدرة على التغيير.
أسباب الاحتراق النفسي:
ضغط العمل: كثرة المهام، المواعيد النهائية الضيقة، بيئة العمل السلبية.
العلاقات الشخصية: المشاكل العائلية، العلاقات الاجتماعية المتوترة.
الأحداث الحياتية الصعبة: فقدان أحد الأحباء، الطلاق، المرض.
علاج الاحتراق النفسي:
الراحة والاسترخاء: خصص وقتًا للاسترخاء وممارسة الأنشطة التي تستمتع بها.
ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد الرياضة على تحسين المزاج وتقليل التوتر.
النوم الكافي: احرص على الحصول على قسط كاف من النوم كل ليلة.
التغذية الصحية: تناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والمعادن.
البحث عن الدعم الاجتماعي: تحدث مع الأصدقاء والعائلة عن مشاعرك.
العلاج النفسي: يمكن أن يساعد العلاج النفسي في التعامل مع المشاعر السلبية وتغيير أنماط التفكير السلبية.
الوقاية من الاحتراق النفسي:
إدارة الوقت: تعلم كيفية تنظيم وقتك وتحديد الأولويات.
تحديد حدود واضحة: تعلم كيفية رفض الطلبات الإضافية وحماية وقتك الشخصي.
ممارسة تقنيات الاسترخاء: مثل التأمل والتنفس العميق.
الحفاظ على توازن صحي بين العمل والحياة الشخصية.
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