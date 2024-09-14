واشنطن توافق على بيع رومانيا طائرات مقاتلة طراز أف-35 المحدثة

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 14 أيلول ( بترا ) - أعلنت الخارجية الأميركية ،مساء الجمعة ، موافقتها على بيع أكثر من 30 طائرة مقاتلة من طراز أف-35 المحدثة الى رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي، في تصل قيمتها إلى 7,2 مليار دولار بحسب واشنطن تايمز .

ويغطي عقد البيع الموقع بين الدولتين ، شراء بوخارست ل32 طائرة "أف-35 آيه" من أنتاح شركة لوكهيد مارتن الأميركية العملاقة في مجال الطيران والدفاع.

وبحسب بيان للخارجية الأميركية أن "هذه الصفقة المقترحة تدعم أهداف السياسة الخارجية ، والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال تحسين أمن حليفة ضمن حلف شمال الأطلسي وتعد قوة مهمة للاستقرار السياسي والاقتصادي في أوروبا".

-- (بترا )

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14/09/2024 08:33:58