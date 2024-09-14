خبراء: تجربة نووية ضمن خيارات رد بوتين على صواريخ أوكرانيا

كشف ثلاثة محللين أن خيارات الرئيس الروسي فلاديمير للرد إذا سمح الغرب لأوكرانيا باستخدام صواريخه بعيدة المدى في ضرب روسيا قد يكون من بينها ضرب الأصول العسكرية البريطانية بالقرب من روسيا، أو في الحالات القصوى إجراء تجربة نووية للكشف عن نواياه.

وقال الرئيس بوتين، في أوضح تحذيراته حتى الآن، أول من أمس، إن الغرب سيكون قد في القتال مباشرة مع روسيا إذا مضى قدماً في مثل هذه الخطوة التي قال إنها ستغير طبيعة الصراع.

ووعد برد «مناسب»، لكنه لم يذكر ما قد يقتضيه ذلك. وتحدث، في يونيو، عن احتمال تسليح أعداء الغرب بأسلحة روسية لضرب أهداف غربية في الخارج، ونشر صواريخ تقليدية على مسافة قريبة من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.

وقال أولريش كوهن، الخبير في الأسلحة في معهد أبحاث السلام والسياسات الأمنية في هامبورغ، إنه لا يستبعد أن يلجأ بوتين إلى بث رسالة نووية بطريقة ما، مثل إجراء تجربة نووية في محاولة لتخويف الغرب.

وقال، في مقابلة: «سيكون هذا تصعيداً كبيراً للصراع. والسؤال: ما السهم المتبقي في جعبة السيد بوتن ليرمي به إذا ظل الغرب مستمراً في نهجه، غير الاستخدام الفعلي للأسلحة النووية؟».

وأضاف كوهن أن روسيا لم تجرِ أي اختبار لأسلحة نووية منذ عام 1990 الذي سبق انهيار الاتحاد السوفيتي، وأن أي تفجير نووي سيكون مؤشراً على بداية عصر أشد خطورة.

وحذر كوهن من أن بوتين قد يشعر بأنه يُنظَر إليه على أنه ضعيف في ردود فعله على زيادة دعم حلف شمال الأطلسي لأوكرانيا.

وقال: «إجراء تجربة نووية سيكون أمراً جديداً. ولا أستبعد هذا، وسيتماشى مع تحطيم روسيا في العامين الماضيين عدداً من الترتيبات الأمنية الدولية التي وقعت عليها على مدى عقود».

وقال جيرهارد مانجوت، المتخصص في الأمن بجامعة إنسبروك في النمسا، في مقابلة، إنه يعتقد أيضاً أن من الممكن أن يتضمن رد روسيا إشارة نووية بطريقة ما، وإن كان هذا الاحتمال غير مرجح في رأيه.

وأضاف مانجوت: «الروس قد يجرون تجربة نووية. وقد اتخذوا كل الاستعدادات اللازمة. وقد يفجرون سلاحاً نووياً تكتيكياً في مكان ما في شرق البلاد فقط لإظهار جديتهم حين يقولون إنهم سيلجأون في نهاية المطاف إلى الأسلحة النووية».

وتعكف روسيا، وهي أكبر قوة نووية في العالم، على مراجعة عقيدتها النووية؛ أي الظروف التي قد تستخدم فيها موسكو الأسلحة النووية.

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