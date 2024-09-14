الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في 9 أشهر مقابل الين

تراجع الدولار، أمس، إلى أدنى مستوياته منذ تسعة أشهر مقابل الين، بعدما أثارت تقارير إعلامية من جديد توقعات أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.

وقال محللون إن تحول توقعات السوق سببه تقارير صادرة في وقت متأخر أول من أمس عن صحيفتي «وول ستريت جورنال» و«فاينانشال تايمز» تفيد بأن خفض الفائدة 50 نقطة أساس لا يزال خياراً، إضافة إلى تعليقات من مسؤول سابق بالمركزي الأمريكي تدعم خفض الفائدة بحجم كبير.

وتتوقع الأسواق بنسبة تبلغ 51 بالمئة خفض المركزي الأمريكي سعر الفائدة 50 نقطة أساس يوم الأربعاء في ختام اجتماعه الذي يستمر يومين، صعوداً من نسبة بلغت 15 بالمئة في ساعة مبكرة من صباح أول من أمس.

وتوقعت الأسواق أيضاً خفض الفائدة بواقع 117 نقطة أساس في 2024، ارتفاعاً من 107 نقاط أساس متوقعة في الجلسة السابقة.

وفي التداولات المتأخرة بعد الظهر، هبط الدولار 0.66 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 140.855 ين بعد أن كان هبط في وقت سابق إلى 140.285 ين، وهو أدنى مستوياته منذ 28 ديسمبر. وهبط الدولار أمام الين واحدا بالمئة خلال الأسبوع. وصعد اليورو 0.08 بالمئة إلى 1.1083 دولار.

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس أول من أمس، لكن كريستين لاجارد رئيسة البنك ثبطت توقعات إجراء خفض آخر في تكاليف الاقتراض الشهر المقبل.

ودفعت مكاسب اليورو مؤشر الدولار إلى الهبوط 0.08 بالمئة إلى 101.08. وقلص الدولار خسائره بعدما أظهرت بيانات تحسن ثقة المستهلكين الأمريكيين في سبتمبر وسط تراجع التضخم.

لكن بيل دادلي، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، قال، أمس، عن التكهنات حول خفض المركزي الأمريكي الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، إن هناك احتمالاً قوياً لهذا التحرك وإن أسعار الفائدة حالياً عند ما بين 150 و200 نقطة أساس فوق ما يُدعى بالمعدل المحايد للاقتصاد الأمريكي. وأضاف: «لم لا نبدأ فحسب؟».

وانخفض الجنيه الإسترليني بشكل طفيف 0.01 بالمئة إلى 1.31235 دولار ليضعف بعد اقترابه من أعلى مستوى في أسبوع.

ومن المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير عند خمسة بالمئة خلال اجتماعه الأسبوع المقبل بعد شروعه في خفضها 25 نقطة أساس في أغسطس.وهبط الدولار أمام العملة السويسرية 0.38 بالمئة إلى 0.84780 فرنك.