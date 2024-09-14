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البرازيل تصادر 3.3 ملايين دولار من شركتين لإيلون ماسك

9/14/2024 2:27:09 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تصاعد النزاع بين البرازيل والملياردير إيلون ماسك، أمس، بعد أن أمر قاضٍ فيدرالي بفرض غرامة على شركتين من شركاته، وسحب قيمتها من حساباتهما.

وقالت المحكمة الفيدرالية العليا إن مبلغ الغرامة بقيمة 18.35 مليون ريال برازيلي (3.3 ملايين دولار) قد تم تحويله من حسابات تخص منصة التواصل الاجتماعي «إكس» والشركة الموفرة لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية «ستارلينك»، المملوكتين لإيلون ماسك.

وتأتي التطورات الأخيرة بعد أسبوعين من حظر منصة «إكس» في البرازيل بأمر من القاضي ألكسندر دي مورايس.

واتهم دي مورايس منصة «إكس» بعدم اتخاذ إجراءات كافية ضد انتشار خطاب الكراهية والأخبار الكاذبة .

ووصف ماسك، من جانبه، الخطوة التي اتخذها القاضي بأنها خطوة رقابية، ووصفه بأنه «دكتاتور شرير».

وطالب القاضي منصة «إكس» بحظر حسابات نشطاء يمينيين يروجون لنظريات المؤامرة وينشرون معلومات كاذبة.

ووصف ماسك الطلب بأنه غير قانوني، ولم تمتثل شركة إكس للتواصل الاجتماعي العملاقة للطلب أو دفع الغرامة.

وأمر ماسك، عقب ذلك، بإغلاق مكتب شركة إكس في البرازيل في منتصف أغسطس بدعوى أنه يخشى أن يتم القبض على ممثل الشركة في البلاد.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت شركة إكس ستتمكن من استئناف عملياتها في البرازيل بعد أن قامت المحكمة بتحصيل الغرامة. وقالت المحكمة إنه قد تم رفع قرار تجميد حسابات الشركتين الآن.

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