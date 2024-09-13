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إنسانية وطن

9/13/2024 11:56:36 PM
(MENAFN- Al Watan) الإنسانية أكثر الروابط البشرية سموًّا وأكبر دليلاً على رقي المجتمعات، ولا تتوقف أمام أي حواجز دينية أو عرقية أو فكرية.. لغة عالمية بكل معنى الكلمة تتساقط أمامها القيود والتباينات.. الإنسانية رحمة ونشر للخير ومواقف واضحة، وليست مجرد كلمة تلوكها الألسن وتتباهى بها الجماعات في بياناتها وتصريحاتها التي لا تساوي الحبر الذي كتبت به.
وتعد المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة في الأعمال الإنسانية والإغاثية والتنموية في مختلف دول العالم ، حيث دأبت على مد يد العون والمساعدة الإنسانية للدول العربية والإسلامية والصديقة، للإسهام في التخفيف من معاناتها ، جراء الكوارث الطبيعية، أو من الحروب، حتى سجلت أولوية بمبادراتها المستمرة في المساعدات والأعمال الإنسانية على مستوى العالم، بحسب التقارير الصادرة من منظماتٍ عالمية مهتمة بهذا الصدد.
واستشعارا لدور المملكة العربية السعودية الخيري والإنساني والريادي تجاه المجتمعات المنكوبة في شتى أنحاء العالم ، وأهمية هذا الدور المؤثر في رفع المعاناة عن الإنسان ليعيش حياة كريمة ، بادرت المملكة بإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة الرياض، الذي سيدفع بعملها الإنساني العالمي لمزيد من العطاء والبذل، وفق أسلوبٍ تنظيمي يضمن دقة وصول المساعدات لمستحقيها وبصورةٍ عاجلة بدءاً بالجمهورية اليمنية الشقيقة، لاسيما وهو ما دأبت على فعله حكومة المملكة الرشيدة طوال تاريخها الإنساني والإغاثي، بتكفلها بالمصاريف الإدارية وأجور النقل، بالتنسيق مع الحكومات المستفيدة من الدعم، بجانب توليها أجور النقل في الداخل واستئجار المستودعات في البلدان المستهدفة من العملية الإغاثية والإنسانية، لتصل المبالغ المعلن عنها كاملة للمتضررين، بدقة وسرعة وشفافية ووضوح.
ولم تقتصر مساعدات المملكة منذ تأسيسها على أبنائها فقط، وإنما شملت معظم أرجاء العالم حيث قدمت المساعدات الإنسانية والتنموية والخيرية من منح وقروض ميسرة لكل دول العالم دون تمييز على أساس لون أو دين أو عرق، وكانت المملكة دوما من أكبر عشر دول في العالم تقديماً للمساعدات.
وما جائحة كورونا المستجد إلا مثال لحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على المواطن والمقيم وحتى المخالف لنظام الإقامة شملته يد الرعاية الطبية التي أمرت بها الدولة أيدها الله تعالى، فالإنسان من أولويات المملكة المباركة حفظها الله وملكها وولي عهده وأدام عزها وإنسانيتها على العالمين.

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