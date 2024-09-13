معان يعبر شباب العقبة بصعوبة في دوري المحترفين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- عبر فريق معان نظيره شباب العقبة بثلاثة أهداف لهدفين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري المحترفين لكرة القدم، في المباراة التي جرت مساء الجمعة على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.
وسجل المهاجم المالاوي كودا مويابا هدفين لمعان عند الدقيقتين 52 و57، قبل أن يقلص لاعب
شباب العقبة
محمد هشام النتيجة بتسجيله هدف لفريقه عند الدقيقة 61، ليسجل بعدها إبراهيم الرواد الهدف الثالث لمعان من علامة الجزاء قبل نهاية الوقت الأصلي للقاء بدقيقتين، ويحرز صهيب القاضي الهدف الثاني لشباب العقبة عند الدقيقة السابعة من الوقت بدل من الضائع.
ووصل معان عند النقطة الرابعة وفي المركز السابع على سلم الترتيب، فيما بقي فريق شباب العقبة بدون نقاط وفي المركز الثاني عشر والأخير
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