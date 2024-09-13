Saturday, 14 September 2024 09:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


معان يعبر شباب العقبة بصعوبة في دوري المحترفين

9/13/2024 11:55:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- عبر فريق معان نظيره شباب العقبة بثلاثة أهداف لهدفين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري المحترفين لكرة القدم، في المباراة التي جرت مساء الجمعة على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.

وسجل المهاجم المالاوي كودا مويابا هدفين لمعان عند الدقيقتين 52 و57، قبل أن يقلص لاعب شباب العقبة
محمد هشام النتيجة بتسجيله هدف لفريقه عند الدقيقة 61، ليسجل بعدها إبراهيم الرواد الهدف الثالث لمعان من علامة الجزاء قبل نهاية الوقت الأصلي للقاء بدقيقتين، ويحرز صهيب القاضي الهدف الثاني لشباب العقبة عند الدقيقة السابعة من الوقت بدل من الضائع.

ووصل معان عند النقطة الرابعة وفي المركز السابع على سلم الترتيب، فيما بقي فريق شباب العقبة بدون نقاط وفي المركز الثاني عشر والأخير

MENAFN13092024000072011014ID1108672805

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث