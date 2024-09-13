قصف إسرائيل مراكز الأونروا.. مخطط صهيوني لإنهاء عملها تدريجيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل
عمان - في ظل تصاعد الاستهداف الصهيوني الممنهج لمراكز إيواء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، وآخرها تعرض مدرسة تابعة للوكالة في النصيرات كانت تؤوي 5 آلاف نازح، لقصف مفاجئ أدى إلى استشهاد ستة من موظفي الأونروا وعشرات النازحين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، قال مراقبون إن استمرار الاستهداف هو جزء من حرب الإبادة، ويأتي ضمن مخطط صهيوني غربي يهدف إلى إنهاء عمل الأونروا تدريجياً في القطاع ومن ثم باقي مناطق تواجدها.
وأضافوا، في تصريحات منفصلة لـ"الغد"، أن جرائم الحرب الهمجية لجيش الاحتلال ضد مراكز الإيواء، ليست وليدة الصدفة، بل تأتي متسقة مع التصريحات المتكررة لقادة الاحتلال، الذين أعلنوا عبرها أنهم يدرسون تكليف الجيش بإدارة الشؤون الإنسانية في القطاع، كخطوة لطرد المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها الأونروا.
وفي هذا الإطار، يقول المحلل السياسي د.صدام الحجاحجة، في الوقت الذي تتوقف فيه العملية التعليمية في المحافظات الجنوبية بقطاع غزة منذ قرابة العام، ما تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة باستهداف مدارس "الأونروا" ومقارها ومنشآتها وموظفيها وبرامجها وخدماتها.
وتابع "سلطات الاحتلال استهدفت أكثر من 70 % من مدارس ومراكز الأونروا، التي تستخدم كملاجئ للنازحين، وكان آخر هذه الاستهدافات ما تعرضت له مدرسة الجاعوني في مخيم النصيرات وسط القطاع، مما أدى إلى استشهاد 6 من موظفي الأونروا، ليصل عدد موظفي الأونروا الذين استشهدوا خلال هذه الحرب الهمجية نحو 220 موظفاً وموظفة وعائلاتهم، في تعد وانتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني".
ودعا الحجاحجة، المفوض العام للأونروا، لتقديم طلب للأمين العام للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في جميع الجرائم والاستهدافات التي تعرضت لها وكالة الأونروا في قطاع غزة، ودعوة المجتمع الدولي أيضا لتوفير الحماية للأونروا ومجتمع اللاجئين، ووقوفه موقفاً حازما أمام الاستهداف المتعمد للأونروا ومجتمع اللاجئين في المخيمات.
واعتبر الحجاحجة استهداف مراكز الإيواء خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي، مؤكدا أن استمرار إسرائيل في انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ما هو إلا نتيجة لغياب موقف دولي فاعل وحازم ينهي هذا العدوان المتواصل على قطاع غزة، وما ينتجه من قتل ودمار وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
من جهته، قال عميد كلية القانون السابق في جامعة الزيتونة د.محمد فهمي الغزو، إن استهداف إسرائيل لموظفي الإغاثة والأمم المتحدة، بما في ذلك مقار ومباني ومراكز الإيواء التابعة للأونروا، يعد جريمة حرب جديدة تضاف لجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة وذهب ضحيتها آلاف الأبرياء.
وأضاف "في استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة".
وتابع "استمرار الاستهداف هو جزء من حرب الإبادة، ويأتي ضمن مخطط صهيوني غربي يهدف لإنهاء عمل الأونروا تدريجياً في القطاع ومن ثم باقي مناطق تواجدها، خاصة أن جرائم الحرب الهمجية لجيش الاحتلال ضد مراكز الإيواء، ليست وليدة الصدفة، بل تأتي متسقة مع التصريحات المتكررة لقادة الاحتلال، الذين أعلنوا خلالها أنهم يدرسون تكليف الجيش بإدارة الشؤون الإنسانية في القطاع، كخطوة لطرد المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها الأونروا".
وأوضح أن استهداف وتدمير مراكز الأونروا ومقرها الرئيس في قطاع غزة واستهداف التدمير للمخيمات في الضفة الغربية ومنع الأونروا تقديم خدماتها في القدس، هي رسالة تحد من إسرائيل للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة، الأمر الذي يتطلب المبادرة للتصدي لهذه الهجمات عبر فرض مختلف أشكال العقوبات على إسرائيل "سياسية، اقتصادية، دبلوماسية، برلمانية، حقوقية، عسكرية" لإلزامها بإنهاء احتلالها الاستعماري الإرهابي لأراضي الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة العام 1948.
بدوره، قال د.علاء حمدان الخوالدة، إن استهداف مراكز إيواء الأونروا، هو دليل مادي آخر على أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم الإبادة في قطاع غزة، معتبرا هذا الاستهداف محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين.
وأكد الخوالدة أنه يجب العمل والضغط عبر الدول الكبرى التي تعد الذراع الرئيس للاحتلال للاستمرار في جرائمه لوقف هذه الممارسات وحماية المدنيين العزل في غزة.
وتابع "جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف المدنيين في قطاع غزة بشكل ممنهج ومتعمد بهدف الضغط على المقاومة الفلسطينية وإجبارها على تقديم تنازلات بشأن صفقة تبادل الأسرى، لكن هذا الضغط يأتي على حساب المدنيين، خاصة أن جيش الاحتلال يستخدم طاقة تدميرية كبيرة جدا في قصف مناطق صنفها هو نفسه وكذلك الأمم المتحدة على أنها مناطق آمنة يفترض أن المدنيين يلجؤون إليها بعد تهجيرهم بالقوة من مدنهم وقراهم في القطاع".
واستكمل "العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين لا يوجد ما يبررها، خاصة أن اتفاقيات الأمم المتحدة، وبالتحديد اتفاقيات جنيف 1 و2 و3 و4 أو البروتوكول الأول للعام 1977، تقول جميعها إن العمليات العسكرية يجب أن تنفذ بعيدا عن المدنيين"، مضيفا "اتفاقيات الأمم المتحدة تحظر القصف العشوائي على المدنيين حتى لو وجد عسكريون في المنطقة نفسها، كما تحظر تهجير السكان بالقوة".
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