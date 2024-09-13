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قصف إسرائيل مراكز الأونروا.. مخطط صهيوني لإنهاء عملها تدريجيا

9/13/2024 11:55:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان - في ظل تصاعد الاستهداف الصهيوني الممنهج لمراكز إيواء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، وآخرها تعرض مدرسة تابعة للوكالة في النصيرات كانت تؤوي 5 آلاف نازح، لقصف مفاجئ أدى إلى استشهاد ستة من موظفي الأونروا وعشرات النازحين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، قال مراقبون إن استمرار الاستهداف هو جزء من حرب الإبادة، ويأتي ضمن مخطط صهيوني غربي يهدف إلى إنهاء عمل الأونروا تدريجياً في القطاع ومن ثم باقي مناطق تواجدها.
وأضافوا، في تصريحات منفصلة لـ"الغد"، أن جرائم الحرب الهمجية لجيش الاحتلال ضد مراكز الإيواء، ليست وليدة الصدفة، بل تأتي متسقة مع التصريحات المتكررة لقادة الاحتلال، الذين أعلنوا عبرها أنهم يدرسون تكليف الجيش بإدارة الشؤون الإنسانية في القطاع، كخطوة لطرد المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها الأونروا.
وفي هذا الإطار، يقول المحلل السياسي د.صدام الحجاحجة، في الوقت الذي تتوقف فيه العملية التعليمية في المحافظات الجنوبية بقطاع غزة منذ قرابة العام، ما تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة باستهداف مدارس "الأونروا" ومقارها ومنشآتها وموظفيها وبرامجها وخدماتها.
وتابع "سلطات الاحتلال استهدفت أكثر من 70 % من مدارس ومراكز الأونروا، التي تستخدم كملاجئ للنازحين، وكان آخر هذه الاستهدافات ما تعرضت له مدرسة الجاعوني في مخيم النصيرات وسط القطاع، مما أدى إلى استشهاد 6 من موظفي الأونروا، ليصل عدد موظفي الأونروا الذين استشهدوا خلال هذه الحرب الهمجية نحو 220 موظفاً وموظفة وعائلاتهم، في تعد وانتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني".
ودعا الحجاحجة، المفوض العام للأونروا، لتقديم طلب للأمين العام للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في جميع الجرائم والاستهدافات التي تعرضت لها وكالة الأونروا في قطاع غزة، ودعوة المجتمع الدولي أيضا لتوفير الحماية للأونروا ومجتمع اللاجئين، ووقوفه موقفاً حازما أمام الاستهداف المتعمد للأونروا ومجتمع اللاجئين في المخيمات.
واعتبر الحجاحجة استهداف مراكز الإيواء خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي، مؤكدا أن استمرار إسرائيل في انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ما هو إلا نتيجة لغياب موقف دولي فاعل وحازم ينهي هذا العدوان المتواصل على قطاع غزة، وما ينتجه من قتل ودمار وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
من جهته، قال عميد كلية القانون السابق في جامعة الزيتونة د.محمد فهمي الغزو، إن استهداف إسرائيل لموظفي الإغاثة والأمم المتحدة، بما في ذلك مقار ومباني ومراكز الإيواء التابعة للأونروا، يعد جريمة حرب جديدة تضاف لجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة وذهب ضحيتها آلاف الأبرياء.
وأضاف "في استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة".
وتابع "استمرار الاستهداف هو جزء من حرب الإبادة، ويأتي ضمن مخطط صهيوني غربي يهدف لإنهاء عمل الأونروا تدريجياً في القطاع ومن ثم باقي مناطق تواجدها، خاصة أن جرائم الحرب الهمجية لجيش الاحتلال ضد مراكز الإيواء، ليست وليدة الصدفة، بل تأتي متسقة مع التصريحات المتكررة لقادة الاحتلال، الذين أعلنوا خلالها أنهم يدرسون تكليف الجيش بإدارة الشؤون الإنسانية في القطاع، كخطوة لطرد المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها الأونروا".
وأوضح أن استهداف وتدمير مراكز الأونروا ومقرها الرئيس في قطاع غزة واستهداف التدمير للمخيمات في الضفة الغربية ومنع الأونروا تقديم خدماتها في القدس، هي رسالة تحد من إسرائيل للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة، الأمر الذي يتطلب المبادرة للتصدي لهذه الهجمات عبر فرض مختلف أشكال العقوبات على إسرائيل "سياسية، اقتصادية، دبلوماسية، برلمانية، حقوقية، عسكرية" لإلزامها بإنهاء احتلالها الاستعماري الإرهابي لأراضي الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة العام 1948.
بدوره، قال د.علاء حمدان الخوالدة، إن استهداف مراكز إيواء الأونروا، هو دليل مادي آخر على أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم الإبادة في قطاع غزة، معتبرا هذا الاستهداف محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين.
وأكد الخوالدة أنه يجب العمل والضغط عبر الدول الكبرى التي تعد الذراع الرئيس للاحتلال للاستمرار في جرائمه لوقف هذه الممارسات وحماية المدنيين العزل في غزة.
وتابع "جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف المدنيين في قطاع غزة بشكل ممنهج ومتعمد بهدف الضغط على المقاومة الفلسطينية وإجبارها على تقديم تنازلات بشأن صفقة تبادل الأسرى، لكن هذا الضغط يأتي على حساب المدنيين، خاصة أن جيش الاحتلال يستخدم طاقة تدميرية كبيرة جدا في قصف مناطق صنفها هو نفسه وكذلك الأمم المتحدة على أنها مناطق آمنة يفترض أن المدنيين يلجؤون إليها بعد تهجيرهم بالقوة من مدنهم وقراهم في القطاع".
واستكمل "العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين لا يوجد ما يبررها، خاصة أن اتفاقيات الأمم المتحدة، وبالتحديد اتفاقيات جنيف 1 و2 و3 و4 أو البروتوكول الأول للعام 1977، تقول جميعها إن العمليات العسكرية يجب أن تنفذ بعيدا عن المدنيين"، مضيفا "اتفاقيات الأمم المتحدة تحظر القصف العشوائي على المدنيين حتى لو وجد عسكريون في المنطقة نفسها، كما تحظر تهجير السكان بالقوة".

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