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العمل تضبط 174 حالة عمل أطفال

9/13/2024 11:55:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمان- ضبط قسم تفتيش الحد من عمل الأطفال، بوزارة العمل في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، 174 حالة عمل أطفال، 10 منهم إناث، بعد تنفيذ 1768 زيارة تفتيشية، وفق بيانات للوزارة حصلت عليها "الغد".
وبحسب البيانات، فإن 70 حالة من الأطفال العاملين من الجنسية السورية وحالتين من جنسيات أخرى، والباقي أردنيون.
وقامت وزارة العمل بمخالفة 117 صاحب عمل، شغلوا أطفالا معهم، وحررت 114 إنذارا بحق أصحاب عمل مخالفين.
فيما نفذ قسم تفتيش الحد من عمل الأطفال، 17 نشاطا توعويا، خلال أول سبعة أشهر من العام الحالي.
في حين تلقت مديريات وأقسام التفتيش بالوزارة 44 شكوى بشأن عمالة الأطفال، جرت تسوية 43 منها مع أصحاب العمل وتحصيل الحقوق، وواحدة قيد الإجراء.
في حين وصل عدد البلاغات على موقع "تشيلدلابور" إلى 31.
وكان قسم تفتيش الحد من عمل الأطفال بوزارة العمل قد ضبط العام الماضي، 507 حالات عمل أطفال، 11 حالة منهم لإناث، بعد تنفيذ 17,256 زيارة تفتيشية.
ووفقا لآخر دراسة أجراها المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال"، فإن أبرز النشاطات الاقتصادية التي يعمل فيها أطفال، تتمثل بـ"تجارة الجملة، التجزئة وإصلاح المركبات، الزراعة، ،طالصناعات التحويلية، والإنشاءات"، كما أن القطاع الزراعي يشغل أطفالا بين 5 و11 عاما، إذ يعمل 56 % منهم في القطاع، بينما يتوجه من هم بين 15 و17 عاما، للعمل بنسب أكبر في الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع وإصلاح المركبات.
وبينت دراسة المركز، أن متوسط أجور مجمل الأطفال العاملين يصل إلى 171 دينارا شهريا، أي نحو 5 دنانير يوميا، وأن صحتهم وسلامتهم تتعرض لمخاطر عدة، أهمها الغبار والدخان، والضجيج، والحرارة العالية، واستخدام أدوات ومواد كيماوية خطرة في العمل، إضافة للإيذاء النفسي والبدني، والمعاملة القاسية والإهانات المتكررة من أصحاب العمل، وأن نحو 47 % من الأطفال العاملين هم في أعمار تقل عن 14 عاما، 28 % منهم يعملون في أعمال خطرة، وأن الفئة بين 16 و17 عاما المسموح لها بالعمل في أعمال لا تشكل خطرا على سلامتهم وصحتهم وأخلاقهم، ويعمل معظمهم ساعات أكثر من المسموح به (أي أكثر من 36 ساعة أسبوعيا)، وكثير منهم يمارسون أعمالا خطرة.
وبحسب الدراسة، ما تزال حالات المخالفات التي يجري ضبطها ضئيلة جدا، تصل الى 500 مخالفة، بحيث لا تتجاوز نسبتها 0.5 % من حجم عمالة الأطفال، مقارنة بعدد الأطفال العاملين، في وقت افتقدت فيه السياسات والبرامج الخاصة بالحد من عمل الأطفال، للتنسيق الفعال بين الجهات المعنية لتنفيذها.
إلى ذلك، وبحسب بيانات الوزارة لقسم تفتيش الحد من عمل الأطفال والحضانات المؤسسية (الحضانات)، فقد بلغ عدد المنشآت/ الحضانات المخالفة لـ(المادة 72/أ) العام الماضي نحو 329 حضانة، في حين بلغ عدد المنشآت/ الحضانات المخالفة لـ(المادة 72/ ب) 1090 حضانة.
وبلغ عدد الإنذارات الموجهة لهم 62 إنذارا، وعدد المخالفات 7 مخالفات.
وكان الأردن، صادق على اتفاقيات دولية تتعلق بمكافحة عمل الأطفال، كما أن قانون العمل ينسجم مع مبادئ هذه الاتفاقيات، لذا منعت بنودها تشغيل الحدث إذا لم يكمل الـ16 بأي صورة من الصور، إلى جانب منع تشغيله بالأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغه سن 18، وألا تزيد ساعات عمله على 6 ساعات، وعدم تشغيله ليلا أو في الأعياد والعطل الرسمية والأسبوعية.

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