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وادي الأردن.. إجراءات لدعم المشاريع الزراعية واستعادة الأنظمة البيئية

9/13/2024 11:55:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان- تمضي وزارة المياه والري- سلطة وادي الأردن، بإجراءات دعم المشاريع الزراعية واستعادة الأنظمة البيئية، بالتعاون مع كافة المؤسسات المعنية وعبر تأمين التمويل اللازم من مجتمع المانحين.
وفي هذا السياق، أكد الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة، في تصريحات لـ"الغد"، أن الحكومة، وعبر وزارة المياه والري، تسعى بكل إمكانياتها للتسهيل على المزارعين والمواطنين وتقديم كافة التسهيلات الممكنة.
وقال الحيصة إن "وادي الأردن" تمضي في عملها بإطار التعاون مع مؤسسة الإقراض الزراعي ودعم السفارة الهولندية في عمان، وذلك عبر تقديم قروض ميسرة ودراسة مجانية.
وأضاف أن الدعم الهولندي، وبالتعاون مع وزارة الزراعة ضمن موضوع الإقراض الزراعي، يستهدف تمويل أنظمة ري حديثة وتعديل القائمة منها، ما ينعكس على تحسين ورفع كفاءة القطاع والإنتاج الزراعي.
وبين الحيصة أنه تم التعاون مع وزارة البيئة في إطار تركيب محطات طاقة شمسية، طاقة متجددة، مخصصة للوحدات الزراعية، "ما يسهم بتقليل الفاقد وتوفير مياه إضافية وتحسين أنظمة الري لينعكس ذلك على تحسين ورفع كفاءة القطاع والإنتاج الزراعي".
وأشار الأمين العام لـ"وادي الأردن"، الى أن السلطة تسعى بكل إمكانياتها للتسهيل على المزارعين والمواطنين وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم، انطلاقا من التوجيه الملكي بدعم الزراعة والمزارعين وإنجاح جهودهم وحماية الزراعة الوطنية وخلق كل الظروف المناسبة وتمكينهم من القيام بواجبهم على الشكل الأمثل كوعد والتزام من الحكومة بمراعاة المصلحة الوطنية، وذلك حسب الحاجات الزراعية لكل منطقة.
وأضاف أن الجهود تتركز على مساندة ودعم المزارعين وحسب الاحتياجات الزراعية وتقديم كافة الإمكانيات والتسهيلات للمزارعين، كونهم إحدى الركائز الاقتصادية للبلاد بهدف تذليل كل الصعوبات أمام المزارعين، داعيا إياهم الى استخدام أساليب الري الحديثة والأوقات التي تناسب مزروعاتهم وتوسيع استخدام التكنولوجيا الحديثة وتفعيلها لتعظيم الفوائد والعوائد الاقتصادية من الزراعة الوطنية بما ينعكس على المزارع والوطن بشكل إيجابي، مشيرا الى إطلاق الخطة الاستراتيجية للسلطة.
وتوافق البرامج والمشاريع المنبثقة عن استراتيجية التعاون الهولندية في الأردن للأعوام 2026-2023، أولويات الحكومة الأردنية لقطاع المياه وقطاع الزراعة.
وتتضمن الاستراتيجية أربع أولويات رئيسية من ضمنها المياه والمناخ والزراعة، والتي تركز على المساهمة في الإدارة المتكاملة لمصادر المياه واستدامتها، عبر المساهمة بإيجاد مصادر بديلة عن المياه الجوفية، ودعم المشاريع الزراعية الريادية الذكية مائياً ومناخياً واستعادة الأنظمة البيئية، والمساهمة في تقليل نسبة الانبعاثات للغازات الدفيئة بنسبة 31 % بحلول العام 2030.
وأشار وزير المياه والري رائد أبو السعود، في تصريحات سابقة، لإيجابية وأهمية الحلول التي اتخذتها ونظمتها سلطة وادي الأردن بالتعاون مع المزارعين في إطار إجراءات رفع كفاءة القطاع توازيا وخفض الفاقد.
وكانت سلطة وادي الأردن فرغت من إعداد وصياغة خطة تنفيذية سنوية تتضمن حزمة من المشاريع والإجراءات التشريعية والإدارية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لـ"وادي الأردن" للأعوام 2024-2026.
وفيما أطلقت سلطة وادي الأردن خطتها الاستراتيجية للأعوام 2026-2024 مؤخرا، تنبثق الخطة التنفيذية المرتبطة بتنفيذ "الاستراتيجية" الجديدة، من الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه للأعوام 2040-2023.
وبحسب الحيصة، فإنه سيتم تحديث مؤشرات أداء بهدف القياس بشكل أفضل وبشكل دوري لبيان مدى تحقيق الأهداف المرجوة، ومن أجل تطوير التغذية الراجعة.
واستندت الخطة الاستراتيجية لسلطة وادي الأردن للأعوام 2026-2024، لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، مقتبسة لتصريحاته "فلننظر إلى أزمة المناخ على سبيل المثال، فلا يمكن لأي بلد بمفرده أن يعالج أثرها على البيئة، بل نحن بحاجة إلى شراكات لإحداث تغيير حقيقي، والأردن جزء من هذه الجهود، إذ يعمل على بناء شراكات قوية لإدارة واستدامة الموارد المائية".
وإشارة لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2033-2022، التي ركزت على تعزيز الأمن المائي والأمن الغذائي وتقليل الفاقد، ونظرا لشح المياه في ظل التغيرات المناخية، سعت سلطة وادي الأردن لتطوير مصادر المياه الحالية والبحث عن مصادر جديدة.
وتبذل "وادي الأردن" في هذا الإطار أقصى جهدها على تخفيض الفاقد عبر إقامة عدة مشاريع لتأهيل البنى التحتية لأنظمة الري على امتداد الوادي، وتحديث برامج الصيانة الوقائية ورفع القدرات الفنية في السلطة.

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