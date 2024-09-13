تطعيم 560 ألف طفل ضد شلل الأطفال بالمرحلة الأولى في غزة

بتطعيم نحو 560 ألف طفل من المستهدفين (من عمر يوم وحتى 10 سنوات).

وقالت الوزارة في بيان، إن“نسبة التطعيم بلغت نحو 87 بالمئة؜ من الأطفال المستهدفين، في حين كانت النسبة المستهدفة نحو 90 بالمئة”.



وأضافت أن“حملة التطعيم بمرحلتها الأولى كانت بثلاث جولات على مدار 12 يوماً، شملت محافظات دير البلح وخانيونس ورفح وغزة والشمال”.



وأوضحت أنه“بعد أسبوعين إلى أربعة أسابيع ستبدأ المرحلة الثانية من الحملة من أجل إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح للأطفال الذين تلقوا الجرعة الأولى”.-(وكالات)