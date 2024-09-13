تطعيم 560 ألف طفل ضد شلل الأطفال بالمرحلة الأولى في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، انتهاء المرحلة الأولى من الحملة الطارئة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في المحافظات الجنوبية من قطاع غزة،
بتطعيم نحو 560 ألف طفل من المستهدفين (من عمر يوم وحتى 10 سنوات).
وقالت الوزارة في بيان، إن“نسبة التطعيم بلغت نحو 87 بالمئة من الأطفال المستهدفين، في حين كانت النسبة المستهدفة نحو 90 بالمئة”.
وأضافت أن“حملة التطعيم بمرحلتها الأولى كانت بثلاث جولات على مدار 12 يوماً، شملت محافظات دير البلح وخانيونس ورفح وغزة والشمال”.
وأوضحت أنه“بعد أسبوعين إلى أربعة أسابيع ستبدأ المرحلة الثانية من الحملة من أجل إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح للأطفال الذين تلقوا الجرعة الأولى”.-(وكالات)
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