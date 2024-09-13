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الاحتلال يعتزم المصادقة على اعتبار إعادة سكان الشمال هدفا للحرب

9/13/2024 11:55:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت هيئة البث العبرية أنه من المتوقع أن تتم المصادقة رسميا يوم الأحد المقبل، على اعتبار إعادة سكان البلدات الحدودية شمال "إسرائيل" إلى بيوتهم هدفا من أهداف الحرب الحالية.
وذكرت الهيئة أن هذا القرار سيتم اتخاذه خلال الجلسة المقبلة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية.

وتأتي هذه الخطوة بعد مرور أكثر من 11 شهرا على بدء الحرب على قطاع غزة وامتدادها لجبهة الشمال، وفي ظل تأكيد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ضرورة تحقيق هذه الغاية.

ونقلت القناة 12 العبرية عن مصدر سياسي قوله إنه على "إسرائيل" الاستعداد لمعركة طويلة في الشمال سيكون ثمنها باهظا، وفق تعبيره.

يشار إلى أن شكاوى المستوطنين في بلدات ومستوطنات شمال "إسرائيل" تصاعدت حدتها خلال الشهور الأخيرة؛ بسبب ما يرونه "تهميشا" لهم لصالح "تل أبيب" ومدن أخرى وسط "إسرائيل"، وبسبب الضربات المتكررة لصواريخ ومسيرات حزب الله.

ويطالب هؤلاء بحرب شاملة ضد حزب الله في ظل ما تتعرض له بلداتهم من هجمات وتصعيد مستمر، منذ الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ووفق بيانات نشرها مؤخرا "معهد أبحاث الأمن القومي" التابع لـ"جامعة تل أبيب"، فقد قتل نحو 50 إسرائيليا، بينهم 24 جنديا، في هذه الجبهة، كما رُصد إطلاق 7560 صاروخا وطائرة مسيّرة متفجرة من لبنان وسوريا، وتم إخلاء 68 ألفا و500 إسرائيلي من 43 بلدة حدودية ومن الجليل الأعلى والجليل الغربي. (الجزيرة نت)

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