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شهداء وجرحى بقصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في خان يونس

9/13/2024 11:54:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد الليلة، مواطنون فلسطينيون وأصيب آخرون في قصف للاحتلال على خان يونس.
وأكد الدفاع المدني في غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة العطار بمدينة خان يونس، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين. (وفا)

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