شهداء وجرحى بقصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في خان يونس

شهداء وجرحى بقصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في خان يونس
التاريخ
9/13/2024 11:54:54 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد الليلة،
مواطنون فلسطينيون وأصيب آخرون في قصف للاحتلال على خان يونس.
وأكد الدفاع المدني في
غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة العطار
بمدينة خان يونس، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين. (وفا)
MENAFN13092024000072011014ID1108672793
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.