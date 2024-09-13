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شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على غزة وجباليا

9/13/2024 11:54:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد، فجر اليوم السبت، مواطنون فلسطينيون وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على مدينة غزة ومخيم جباليا.
وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت روضة العلياء التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

كما أفادت المصادر باستشهاد 9 مواطنين، بينهم أطفال ونساء، وعدد من الجرحى والمفقودين في قصف الاحتلال منزلاً في حي التفاح شرقي مدينة غزة. (وكالات)

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