شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على غزة وجباليا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد، فجر اليوم
السبت، مواطنون فلسطينيون وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على مدينة غزة ومخيم جباليا.
وأكدت مصادر محلية أن
قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت روضة العلياء التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال
القطاع، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.
كما أفادت
المصادر باستشهاد 9 مواطنين، بينهم أطفال ونساء، وعدد من الجرحى والمفقودين في قصف الاحتلال منزلاً في
حي التفاح شرقي مدينة غزة. (وكالات)
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