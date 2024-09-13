الجيش الأميركي: قتلنا 14 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الجيش الأميركي، في
وقت متأخر من مساء الجمعة، إن 4 من قادة تنظيم داعش الإرهابي قُتلوا في غارة تم
تنفيذها في غرب العراق قبل نحو أسبوعين.
وحسب القيادة الوسطى
الأميركية، أسفرت الغارة التي وقعت يوم 29 آب/ أغسطس الماضي، وشاركت فيها قوات الأمن
العراقية، عن مقتل 14 من عناصر التنظيم.
وأضافت أنها تستطيع
الآن تأكيد مقتل عدد من قادة تنظيم داعش الإرهابي؛ منهم أحمد حامد حسين عبد الجليل
العيثاوي، الذي كان مسؤولا عن جميع العمليات في العراق، على حد قول القيادة الوسطى
الأميركية.
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وكان جهاز المخابرات
الوطنية في العراق قد ذكر الجمعة أن 6 من كبار قادة تنظيم داعش الإرهابي قُتلوا في
عملية نفذها الجهاز بالتعاون مع التحالف الدولي في أواخر الشهر الماضي بمحافظة
الأنبار، غربي البلاد، وأصيب فيها جنود أميركيون.
وقالت المخابرات
العراقية، في بيان، إنه ثبت بعد جمع جثث القتلى وأجهزة الاتصالات والحواسيب وظهور
نتائج الحمض النووي أن معظم القتلى في العملية، التي جرت في صحراء الأنبار في 29 آب/ أغسطس الماضي، هم من قادة الصف الأول في
التنظيم.
وقبل أسبوعين، تحدث
الجيش الأميركي عن مشاركته في عملية عسكرية مشتركة ضد مسلحين من تنظيم الدولة،
وقال آنذاك إنها شهدت مقتل 15 من عناصر التنظيم، وأُصيب 7 جنود أميركيين.
وبعد أن أعلنت الحكومة
العراقية في نهاية عام 2017 القضاء على تنظيم الدولة عسكريا، ما يزال ينشط
بمحافظات صلاح الدين وديالى وكركوك (شمالا) والأنبار (غربا) ويشن هجمات متفرقة.
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