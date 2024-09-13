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الجيش الأميركي: قتلنا 14 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي

9/13/2024 11:54:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الجيش الأميركي، في وقت متأخر من مساء الجمعة، إن 4 من قادة تنظيم داعش الإرهابي قُتلوا في غارة تم تنفيذها في غرب العراق قبل نحو أسبوعين.
وحسب القيادة الوسطى الأميركية، أسفرت الغارة التي وقعت يوم 29 آب/ أغسطس الماضي، وشاركت فيها قوات الأمن العراقية، عن مقتل 14 من عناصر التنظيم.

وأضافت أنها تستطيع الآن تأكيد مقتل عدد من قادة تنظيم داعش الإرهابي؛ منهم أحمد حامد حسين عبد الجليل العيثاوي، الذي كان مسؤولا عن جميع العمليات في العراق، على حد قول القيادة الوسطى الأميركية.


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وكان جهاز المخابرات الوطنية في العراق قد ذكر الجمعة أن 6 من كبار قادة تنظيم داعش الإرهابي قُتلوا في عملية نفذها الجهاز بالتعاون مع التحالف الدولي في أواخر الشهر الماضي بمحافظة الأنبار، غربي البلاد، وأصيب فيها جنود أميركيون.

وقالت المخابرات العراقية، في بيان، إنه ثبت بعد جمع جثث القتلى وأجهزة الاتصالات والحواسيب وظهور نتائج الحمض النووي أن معظم القتلى في العملية، التي جرت في صحراء الأنبار في 29 آب/ أغسطس الماضي، هم من قادة الصف الأول في التنظيم.

وقبل أسبوعين، تحدث الجيش الأميركي عن مشاركته في عملية عسكرية مشتركة ضد مسلحين من تنظيم الدولة، وقال آنذاك إنها شهدت مقتل 15 من عناصر التنظيم، وأُصيب 7 جنود أميركيين.

وبعد أن أعلنت الحكومة العراقية في نهاية عام 2017 القضاء على تنظيم الدولة عسكريا، ما يزال ينشط بمحافظات صلاح الدين وديالى وكركوك (شمالا) والأنبار (غربا) ويشن هجمات متفرقة.

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