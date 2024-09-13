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إعلام عبري: نتنياهو منشغل بشن حرب ضد الجيش الإسرائيلي

9/13/2024 11:54:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تحدّثت وسائل إعلام عبرية عن تصاعد الخلافات والانقسامات بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وقادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى الحدّ الذي يجعل نتنياهو ينشغل بما وصفته بـ"حرب ضد عدو آخر، وهو الجيش"، بدلاً من "الاهتمام بجبهة الشمال".
وقال المراسل العسكري الإسرائيلي، ألون بن دافيد، في صحيفة "معاريف"، إنّ "الأقنعة أُزيلت هذا الأسبوع"، وإنّ "ما كان مجرد شعور غامض تحول إلى سياسة معلنة"، فالحقيقة هي أنّ "نتنياهو لا يقاتل ضد حماس أو حزب الله، بل يقف وحيداً أمام قادة الجيش".

وأضاف بن دافيد متسائلاً: "ما العجب في أنّ نتنياهو ليس لديه وقت فراغ للتعامل مع الشمال المشتعل؟ وهو منشغل بالحرب ضد العدو الأخطر: الجيش الإسرائيلي"، فـ"عبثاً" يحاول وزير الأمن، يوآف غالانت، "يوماً بعد يوم، المطالبة بنقل مركز ثقل القتال من الجنوب إلى الشمال".

وأشار إلى أن ذلك "بمنزلة مناشدة من غالانت لرئيس الوزراء، حتى يتذكر أنّ هناك حرباً أيضاً في الشمال، وأنّ التحدي هناك أكبر من التحدي في غزة".

لكن من المشكوك فيه أن يكون هذا الأمر "نفع، فنتنياهو مصمم على مواصلة الحرب في غزة، مكرراً الخدعة السطحية بشأن أهمية البقاء في محور فيلادلفيا"، وفق بن دافيد.

وما دام نتنياهو "يُصرّ على حرب أبدية في غزة"، وعلى "بقاء اثنتين من الفرق الثلاث الحاسمة في الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، فإنّ الجيش ليس مستعداً لبدء هجوم واسع النطاق في الشمال".

وتابع: "عندما تسمعون أنّ الفرقة 162 غادرت غزة، وبدأت التدريب على مخطط شمالي، فستكون هذه إشارة إلى أنّ هناك من يتذكر أن لدينا في الشمال مشكلة".

وفي هذا السياق، لفت بن دافيد إلى أن "حرب الاستنزاف تشهد تصعيداً يومياً في الشمال، إذ يقوم حزب الله بتوسيع المنطقة الأمنية، التي أنشأها عند الحدود الشمالية، بينما دخلت، هذا الأسبوع، مستوطنات روش بينا ونهاريا بالكامل ضمن مدى الحرب"، مضيفاً أنّ هذا التوسيع سيستمر "حتى يحدث شيء سيئ لا يمكن احتواؤه".

وفي خضمّ ذلك، "فُتحت جبهة أخرى يمكن أن تُغيّر الصورة"، وهي جبهة الضفة الغربية، التي "تقترب من نقطة الغليان"، بحسب بن دافيد، الذي أوضح أن العواقب المترتبة على التصعيد في الضفة هي "جذب أغلبية القوات البرية في الجيش إليها، الأمر الذي سيسلبه القدرة على تنفيذ جهود هجومية في غزة أو في الشمال، لأنّه سيفرض عليه تخفيف قواته هناك".

يأتي ذلك بينما تتعمّق الانقسامات والخلافات في الرأي بين المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين وحكومة بنيامين نتنياهو، على خلفية انتقاد أعضاء اليمين المتطرف في حكومته أيَّ اتفاق من أجل وقف إطلاق النار، في حين يُطالب مسؤولون أمنيون بالتوصل إلى صفقة لاستعادة الأسرى، مؤكّدين عدم أهمية احتلال محور "فيلادفيا"، مثلما يُروّج نتنياهو للجمهور.

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