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أميركا تعلن تدمير 3 مسيّرات ومركبة للحوثيين

9/13/2024 11:54:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت القيادة الوسطى الأميركية "سنتكوم" إنها دمرت خلال الساعات الـ24 الماضية 3 مسيرات ومركبة للحوثيين بمناطق سيطرتهم في اليمن.
و"تضامنا مع غزة" في مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، باشرت جماعة الحوثي منذ تشرين الثاني/ نوفمبر، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الحالي، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" باليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلانها أنها باتت تعتبر السفن الأميركية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تطاله أسلحتها.

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