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مناظرة هاريس ترامب الأولى

9/13/2024 11:54:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

في مناظرة أولى مهمة وحاسمة، تفوقت المرشحة عن الحزب الديمقراطي كاميلا هاريس على مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب بحسب استطلاعات الرأي بعد المناظرة. المناظرة كانت مهمة لان تلك التي جرت بين بايدن وترامب كانت كارثية أدت بالأخير للتنحي عن الترشح، لذا كان يتطلع الديمقراطيون لفوز بالمناظرة التي اجرتها هاريس يظهر قدرتها على القيادة وتقديم بديل حقيقي أمام الناخبين عن ترامب. المناظرة كانت ساخنة تضمنت هجوما واتهامات، وخلت من معلومات دقيقة ذات جدوى، لكنها أظهرت حجم التباين والتضاد بين الطرفين، والاستقطاب الحاد بين جمهور الناخبين، وهذا تسنى بسبب شخصية ترامب المنفرة جدا للديمقراطيين والمقبولة من جمهور اليمين من الحزب الجمهوري.
المناظرة في جلها كانت عن الاقتصاد، وهذا أهم ملف في أي انتخابات أميركية، حيث حاول ترامب اتهام هاريس انها اشتراكية ماركسية، وانها لا تمتلك خطة للنهوض بالاقتصاد، بل وعود جوفاء بتخفيض الضرائب دون خطة حقيقية لفعل ذلك، وانها مجرد نسخة عن سياسات بايدن التي لم تحقق أي نتائج ذات جدوى. حاول ترامب أيضا مهاجمة هاريس متهما اياها بكره إسرائيل، وان انتخابها معناه انه لن تكون هناك إسرائيل في غضون عامين بسبب سياساتها وخطابها ضد إسرائيل. هاريس بالمقابل لم تتوان عن مهاجمة ترامب، اتهمته أنه خالق للفوضى وأن إدارة بايدن كان عليها تنظيف هذه الفوضى، وانه ترك معدلات بطالة الأسوأ منذ حرب الكساد العظيم، وانه خطر على الديمقراطية الأميركية لا يؤمن بها. أكدت هاريس أنها تريد خفض الضرائب دون الدخول بتفاصيل ذلك، وهذا وان كان عكس التوجه العام للديمقراطيين، لكنه يستقطب بالتأكيد جمهورا مهما من الناخبين. هاريس دافعت أيضا عن دعمها لإسرائيل طوال حياتها السياسية وسجلها شاهد على ذلك، موحية أن مواقفها ضد ما تفعله حكومة اليمين الإسرائيلية لا يعني انها لا تدعم إسرائيل.
المناظرة خلت من برامجية ومعلومات دقيقة، كانت عبارة عن استعراض حال وهجوم سياسي ومحاولة لاستمالة جمهور الناخبين الذين لم يقرروا بعد من سينتخبون. المنافسة لم تكن على القواعد الحزبية المنضبطة والملتزمة، ولا على الأصوات في اليمين أو اليسار، بل كانت على ما يسمى جمهور الناخبين الذين لم يحسموا امرهم بعد ولم يقرروا وهم القابعون في الوسط السياسي من الخط الايديولوجي، وهؤلاء فئة مهمة لا تريد الاستقطاب الحاد ولا لغة الهجوم، وانما طرح سياسي واقعي يطمئنون له، وهنا تبرز هاريس انها مرشح وازن آمن في حين ان ترامب ورقة جامحة ومغامرة سياسية. هي معركة بين منظومة القيم الأميركية والتعددية من جهة كاميلا هاريس، وبين مرشح جامح يميني يريد تغيير واقع الحال بشعبوية قد تكون مؤذية، وهذا يخيف جهور الناخبين في منطقة الوسط السياسي رغم انه محبب للقاعدة اليمينية لترامب والحزب الجمهوري.

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