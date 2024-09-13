3 إصابات بعيارات نارية أثناء الاحتفالات في مقر انتخابي بمعان

3 إصابات بعيارات نارية أثناء الاحتفالات في مقر انتخابي بمعان
التاريخ
9/13/2024 11:52:45 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصيب 3 أشخاص مساء الجمعة في منطقة أذرح بمحافظة معان بعيارات نارية بالخطأ أثناء الاحتفالات بأحد المقرات الانتخابية، بحسب مديرية الأمن العام.
وقالت المديرية، إنه تم إسعاف الإصابات إلى مستشفى معان الحكومي وجميعهم قيد العلاج، كما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً بالحادثة.
MENAFN13092024000072011014ID1108672787
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.