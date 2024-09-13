إصابة أربعيني بعيار ناري في الأغوار الشمالية

أصيب شخص أربعيني بعيار ناري في جسده فجر اليوم السبت، في منطقة المشارع بلواء الأغوار الشمالية. وبحسب مصدر أمني، فإن الحادثة وقعت خلال مناوشات وخلافات تتعلق بالعملية الانتخابية، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق بالحادثة.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.