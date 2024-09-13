إصابة أربعيني بعيار ناري في الأغوار الشمالية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
علا عبد اللطيف
أصيب شخص أربعيني
بعيار ناري في جسده فجر اليوم السبت، في منطقة المشارع بلواء الأغوار الشمالية.
وبحسب مصدر أمني، فإن الحادثة
وقعت خلال مناوشات وخلافات تتعلق بالعملية الانتخابية، فيما باشرت الأجهزة الأمنية
التحقيق بالحادثة.
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