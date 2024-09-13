Saturday, 14 September 2024 09:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابة أربعيني بعيار ناري في الأغوار الشمالية

9/13/2024 11:52:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علا عبد اللطيف

أصيب شخص أربعيني بعيار ناري في جسده فجر اليوم السبت، في منطقة المشارع بلواء الأغوار الشمالية.
وبحسب مصدر أمني، فإن الحادثة وقعت خلال مناوشات وخلافات تتعلق بالعملية الانتخابية، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق بالحادثة.

اقرأ أيضا:

3 إصابات بعيارات نارية أثناء الاحتفالات في مقر انتخابي بمعان

MENAFN13092024000072011014ID1108672786

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث