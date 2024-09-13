نقابة الأطباء ستبحث تعليمات جديدة للإعلانات والإعلام الطبي

MENAFN - Khaberni) خبرني - من المتوقع أن يبحث مجلس نقابة الأطباء، خلال الأسبوع المقبل، تعليمات الإعلانات والإعلام الطبي للأطباء الصادرة بمقتضى المادة (35) فقرة (ل) من قانون النقابة رقم (13) لسنة 1972.

ونصت التعليمات المقترحة على أن نقابة الأطباء ستستوفي مبلغ 50 دينارا، رسم ترخيص موقع المنشأة أو الطبيب الإلكتروني، و5 دنانير عن كل صفحة تنشأ على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب الغد.

وتعد المادتان (5/أ) و(10) من الدستور الطبي الأردني جزءا من هذه التعليمات وتُقرأ معها.

وتنص المادة (5/أ) من الدستور الطبي على أنه يحظر على الطبيب الإعلان عن نفسه أو القيام بدعاية مباشرة أو بالواسطة بشتى طرق النشر أو الدعاية أو بكتابته على اللوحات أو البطاقات أو الوصفات الطبية ألقابا أو اختصاصات لم ينلها بشكل قانوني، على أنه يجوز له الإعلان مرة واحدة في الصحف لمدة لا تزيد على أسبوع عند بدء مزاولته العمل أو عند انتقاله إلى مكان آخر أو عند حصوله على اختصاص جديد.

فيما جاء في نص المادة 10 الموسعة، أنه يُحظر اللجوء إلى أساليب يمكنها أن تسف بمهنة الطب، وخاصة منها ما يدخل في زمرة الغش والتدجيل والادعاء باكتشاف طريقة للتشخيص أو العلاج غير مثبتة علميا.

كما يمنع الكتابة في الصحف والمجلات واستعمال أي وسيلة أخرى للنشر بأسلوب يفهم منه الدعاية الشخصية أو بشكل يسيء إلى المهنة وإلى حقوق الزمالة الطبية والمهن الطبية الأخرى، بالإضافة إلى بنود أخرى.

وفي هذا السياق، قالت عضو مجلس نقابة الأطباء د.مها فاخوري، إن النقابة ستبحث التعليمات التي تفضي إلى عرض الإعلان على لجنة ضبط المهنة في النقابة، قبل عرضه في أي مكان، بخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أن المعلن يجب أن يكون حاملا للقب طبي، وعضوا عاملا في النقابة.

وأكدت فاخوري أنه وفق المادة 5 من قانون الصحة العامة، لا يجوز لأي شخص القيام بأعمال الدعاية والإعلان، أو ممارسة أي من المهن الطبية أو الصحية، ما لم يحصل على ترخيص لذلك من الوزير، وفقا للقوانين والأنظمة الموضوعة لذلك.

وأضافت أن لجنة ضبط المهنة في النقابة التي ترأسها، ومنذ نحو عامين، انتهجت سياسة التوعية والتنوير التي يبدو أنها "لم تؤت ثمارها".

ولفتت إلى أن "أي شكوى ستردنا بخصوص استعمال شهادات من جهات غير مرخصة للتدريب الطبي بالذات، كشهادة خبرة، مضللة للمواطن، وسنتعامل معها بالشراكة مع الجهات التنفيذية المسؤولة ضمن قانون الصحة العامة، بإغلاق العيادات والمراكز المتورطة، وصولا لتحويل القائمين عليها إلى مجالس تأديبية".

وجرى اقتراح أن تقوم لجنة الإعلانات والإعلام الطبي بمتابعة وضبط الإعلانات والإعلام الطبي، بكافة أشكاله وأنواعه والمقدمة و/أو المعروضة لجمهور الناس من المنشأة أو العيادة أو الطبيب، وإجازة الأيام الطبية المجانية.

ومن مهامها المقترحة، التنسيب إلى المجلس بالمخالفات الإعلانية والإعلامية المرتكبة من المنشأة أو العيادة أو الطبيب إلى المجلس، لاتخاذ القرار المناسب.

ويشكل مجلس النقابة لجنة للإعلانات والإعلام الطبي للأطباء برئاسة النقيب أو من ينوبه، وعضوية اثنين من أعضاء المجلس، و4 أطباء، اثنان منهم من لجنة القطاع الخاص في النقابة ممن مضى على انتسابهم للنقابة خمس سنوات على الأقل.

وتنص التعليمات على أن المنشأة تتلزم عند الإعلان عن نفسها أو الطبيب عند الإعلان عن نفسه أو المنشأة التي يعمل بها، وضع الطبيب لوحة تتضمن اسمه و/أو اسم المنشأة وعناوينه وساعات العمل، وله أن يُعلن عن اسم الجامعة التي تخرج فيها و/أو ألقابه ودرجاته العلمية و/أو الاختصاصات الممنوحة له جميعها بموجب التشريعات ذات العلاقة و/أو أرقام هواتفه.

وفي حال رغبة المنشأة أو الطبيب باستحداث موقع إلكتروني، أو الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، فيجب أن تكون المنشأة أو الطبيب مرخصين حسب الأصول وعلى أن يتم مراعاة عدم وضع أي رمز أو رسم أو تخطيط لأي منتج دوائي أو علاجي أو تجميلي على لوحة المنشأة أو مسكن الطبيب أو بطاقة العمل الخاصة بالطبيب أو وصفاته الطبية.

ونصت التعليمات أيضا، عدم الإعلان عن أي منتج دوائي أو علاجي أو تجميلي أو شركة راعية في إعلانات المنشاة و/أو الطبيب أو الترويج أو الدعاية بمواد أو أدوية أو أجهزة سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة.

كما يجب الالتزام بعدم الإعلان عن أي عروض أو خصومات في الأجور والأتعاب أو الإعلان عن معالجات مجانية أو مخفضة مع مراعاة ما ورد في لائحة الأجور، والمادتين (41) و(42) من الدستور الطبي، وشريطة موافقة اللجنة على ذلك.

ونصت التعليمات المقترحة على ضرورة عدم استغلال المقابلات واللقاءات التلفزيونية والإذاعية والصحفية سواء الورقية أو الإلكترونية للترويج المباشر عن المنشأة و/أو الطبيب نفسه.

كما جاء فيها عدم الإعلان أو نشر أي معلومات علمية أو مواضيع تثقيفية صحية أو حالات مرضية تم علاجها، ما لم تكن موثقة علميا أو منشورة في مجلات محكّمة أو مؤتمرات علمية محكمة.

وجاء أيضا "عدم الإعلان عن أي اكتشافات أو اختراعات قبل تسجيلها لدى الجهات الرسمية المختصة".

وبحسب التعليمات، تم اقتراح عدم الإعلان في صفحات التواصل الاجتماعي والإعلام المرئي والمسموع عن أي شهادة أو اختصاص غير مسجل في المجلس الطبي الأردني.

ونصت على عدم الإعلان عن عضوية جمعيات أو شهادات فخرية أو ألقاب أو دبلومات أو دورات إلا بموافقة اللجنة، وعدم الترويج لأي منتج طبي أو غير طبي، وذلك من خلال رسومات أو رموز توضع على لوحة المنشأة أو بطاقة العمل الخاصة بالطبيب أو وصفاته الطبية أو منشورات المنشأة و/أو الطبيب على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومنعت التعليمات عدم الترويج لأي شركة راعية في إعلانات المنشأة و/أو الطبيب سواء كانت لأجهزة أو منتجات طبية أو غير طبية وسواء كانت مرخصة أو غير مرخصة، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن عروض أو خصومات في الأجور والأتعاب والمعالجات أو الإعلان عن معالجات مجانية أو مخفضة مع مراعاة ما ورد في لائحة أجور الأطباء.

وحظرت نشر أي صور أو فيديوهات يظهر فيها المريض أو جزء منه أثناء الإجراء الجراحي و/أو التجميلي له، ويجوز عرض صور وفيديوهات ما قبل وبعد الإجراء الطبي لنفس المريض وبما يحترم خصوصيته وخصوصية المتلقي، وذلك بعد الحصول على الموافقة الخطية من المريض نفسه، وتسري هذه التعليمات على البرامج والدعايات التلفزيونية.