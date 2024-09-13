«الإمارات للألمنيوم» تكرّم موظفيها المتميزين

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن تكريم موظفيها المبتكرين والمتميزين خلال ((جوائز راشد)) السنوية. وكرمت قيادة الشركة أكثر من 40 موظفاً خلال مراسم أقيمت بمقر الشركة في الطويلة. ويعتبر الابتكار والتطوير المستمر ركيزتين أساسيتين في تعزيز القدرات التنافسية للإمارات العالمية للألمنيوم على مدار العقود الماضية.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: تعتبر عمليات البحث والتطوير المستمر من أهم ركائز نجاحها. نحن نؤمن بأن الأفراد الأقرب إلى سير العمل هم الأمثل في التعرف على نقاط التحسين ووضع أفضل الحلول الممكنة لتخطي التحديات التي تواجههم بشكل يومي.

ولذلك، نقدر دور فريقنا وحرصه المستمر على تطوير عمليات الشركة بهدف تعزيز أعمالنا ومكانتنا تنافسيتنا على مستوى القطاع.

وأطلقت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم برنامج ((اقتراحات الموظفين)) منذ العام 1981، ليمنح الموظفين فرصة مشاركة أفكارهم، والمساهمة في تحسين العمليات التشغيلية والتقنية للشركة، وقدّم موظفو الشركة أكثر من نصف مليون اقتراح منذ إطلاقه.

ويجمع برنامج ((تميز))، الذي أطلقته الشركة في عام 2016، فرقاً تعمل في مجالات مختلفة لإيجاد الحلول المبتكرة من خلال التحليل العلمي الشامل. كما شكّلت الشركة فرقاً للبحث والتطوير تركز على الابتكار والتميّز ويشرف عليها خبراء عالميون.