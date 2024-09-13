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«الأوراق المالية» تنجح في تصفير البيروقراطية في 12 خدمة رئيسية

9/13/2024 7:38:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن نجاحها في تصفير البيروقراطية الحكومية في 12 خدمة رئيسة تقدمها، وذلك في إطار التزامها الراسخ بتحقيق أهداف برنامج ((تصفير البيروقراطية الحكومية)).

وأكدت الهيئة، في بيان، حرصها الدائم على تخفيف الأعباء، وإلغاء العديد من الإجراءات غير الضرورية، وذلك من منطلق التزامها الراسخ، بتنفيذ كل المبادرات الحكومية التي ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة، ومن ضمنها تطبيق ((دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0))، والذي يشكل نقلة نوعية في منهجيات تخطيط وتصميم الخدمات من منظور شامل وتكاملي، إلى جانب انتهائها أخيراً، وبنسبة 100 % من دراسة إعادة هندسة جميع خدماتها.

وقالت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن مجلس إدارة الهيئة يسعى دائماً إلى تطوير خدمات الهيئة، لتكون ذات كفاءة عالية، تفوق توقعات المتعاملين وتصل إليهم بسرعة وسهولة، وذلك في إطار دعم رؤية الحكومة الرشيدة في أن تكون دولة الإمارات، ضمن أفضل دول العالم في تقديم الخدمات الحكومية.

وأشادت مريم السويدي بنجاح الهيئة في تصفير البيروقراطية الحكومية في 12 خدمة رئيسة، تقدمها من خلال تقليص الإجراءات، وتقليل الوقت اللازم لإنجاز الخدمات، وإلغاء المستندات غير الضرورية.

وأوضحت أن هذا النجاح يأتي نتيجة خلق مناخ تشاركي بين الهيئة وموظفي الشركات المرخصة، حيث تم عقد لقاءات مباشرة، وإجراء الاستبيانات والنقاشات، وتبادل الأفكار وجمع الاقتراحات المتعلقة، بتطوير وتحسين خدمات الهيئة والارتقاء بمستوى جودتها وتحقيق مبادرة الحكومة الرشيدة في تصفير البيروقراطية الحكومية.

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