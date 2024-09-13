«الاتحاد للطيران» تزيد رحلاتها بين أبوظبي وأوروبا صيف 2025

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشفت ((الاتحاد للطيران)) عن جدول رحلاتها لصيف 2025، مع انطلاق رحلات مزدوجة لعدد من الوجهات الأوروبية الكبرى.
وقالت الناقلة في بيان إن الجدول المحسن يقدم المزيد من خيارات السفر مع زيادة تردد الرحلات وتوفير توقيتات مناسبة للمغادرة إلى العديد من الوجهات الأوروبية، ما يعزز السياحة إلى أبوظبي بشكل أكبر.
وتعزز ((الاتحاد للطيران)) وفق الجدول بشكل كبير من خدماتها إلى وجهات أوروبية شهيرة، وتوفر رحلات مزدوجة طوال العام بين أبوظبي وعدد من المدن الكبرى، مثل باريس، ميلان، روما، مانشستر، فرانكفورت، ميونخ، زيورخ، برشلونة ومدريد، إضافة إلى اعتزامها رفع عدد الرحلات الموسمية إلى مالقة لتصل إلى خمس رحلات أسبوعية.
وتتوفر أيضاً العديد من الوجهات الرئيسية عبر شبكة الاتحاد للطيران المتنامية، التي تشمل رحلات يومية إلى بالي في فصل الصيف، وزيادة عدد الرحلات إلى سيدني إلى 10 رحلات أسبوعياً.
وأكد آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والإيرادات في ((الاتحاد للطيران))، التزام الناقلة بتقديم رحلات يومية مزدوجة إلى المزيد من الوجهات الرئيسية دعماً للسياحة في أبوظبي بشكل أكبر.
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