«الاتحاد للطيران» تزيد رحلاتها بين أبوظبي وأوروبا صيف 2025

كشفت ((الاتحاد للطيران)) عن جدول رحلاتها لصيف 2025، مع انطلاق رحلات مزدوجة لعدد من الوجهات الأوروبية الكبرى.

وقالت الناقلة في بيان إن الجدول المحسن يقدم المزيد من خيارات السفر مع زيادة تردد الرحلات وتوفير توقيتات مناسبة للمغادرة إلى العديد من الوجهات الأوروبية، ما يعزز السياحة إلى أبوظبي بشكل أكبر.

وتعزز ((الاتحاد للطيران)) وفق الجدول بشكل كبير من خدماتها إلى وجهات أوروبية شهيرة، وتوفر رحلات مزدوجة طوال العام بين أبوظبي وعدد من المدن الكبرى، مثل باريس، ميلان، روما، مانشستر، فرانكفورت، ميونخ، زيورخ، برشلونة ومدريد، إضافة إلى اعتزامها رفع عدد الرحلات الموسمية إلى مالقة لتصل إلى خمس رحلات أسبوعية.

وتتوفر أيضاً العديد من الوجهات الرئيسية عبر شبكة الاتحاد للطيران المتنامية، التي تشمل رحلات يومية إلى بالي في فصل الصيف، وزيادة عدد الرحلات إلى سيدني إلى 10 رحلات أسبوعياً.

وأكد آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والإيرادات في ((الاتحاد للطيران))، التزام الناقلة بتقديم رحلات يومية مزدوجة إلى المزيد من الوجهات الرئيسية دعماً للسياحة في أبوظبي بشكل أكبر.