Saturday, 14 September 2024 04:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«الاتحاد للطيران» تزيد رحلاتها بين أبوظبي وأوروبا صيف 2025

9/13/2024 7:38:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت ((الاتحاد للطيران)) عن جدول رحلاتها لصيف 2025، مع انطلاق رحلات مزدوجة لعدد من الوجهات الأوروبية الكبرى.

وقالت الناقلة في بيان إن الجدول المحسن يقدم المزيد من خيارات السفر مع زيادة تردد الرحلات وتوفير توقيتات مناسبة للمغادرة إلى العديد من الوجهات الأوروبية، ما يعزز السياحة إلى أبوظبي بشكل أكبر.

وتعزز ((الاتحاد للطيران)) وفق الجدول بشكل كبير من خدماتها إلى وجهات أوروبية شهيرة، وتوفر رحلات مزدوجة طوال العام بين أبوظبي وعدد من المدن الكبرى، مثل باريس، ميلان، روما، مانشستر، فرانكفورت، ميونخ، زيورخ، برشلونة ومدريد، إضافة إلى اعتزامها رفع عدد الرحلات الموسمية إلى مالقة لتصل إلى خمس رحلات أسبوعية.

وتتوفر أيضاً العديد من الوجهات الرئيسية عبر شبكة الاتحاد للطيران المتنامية، التي تشمل رحلات يومية إلى بالي في فصل الصيف، وزيادة عدد الرحلات إلى سيدني إلى 10 رحلات أسبوعياً.

وأكد آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والإيرادات في ((الاتحاد للطيران))، التزام الناقلة بتقديم رحلات يومية مزدوجة إلى المزيد من الوجهات الرئيسية دعماً للسياحة في أبوظبي بشكل أكبر.

MENAFN13092024000110011019ID1108672625

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث