44.5 مليار دولار إجمالي حجوزات السفر في الإمارات خلال 2023

أعلنت شركة ((إنسايت آوت)) للاستشارات عن تجديد شراكتها مع ((فوكس رايت)) لإعداد تقرير سوق السفر السنوي للشرق الأوسط، الذي كشف عن بروز سوق السفر في الإمارات كقوة صاعدة، حيث سجل 44.5 مليار دولار في إجمالي الحجوزات خلال 2023، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالعام السابق.

ومنذ إطلاق التقرير في 2012، قامت ((إنسايت آوت)) بدور حيوي في تطويره، حيث تتوقع النسخة الأخيرة من التقرير نمواً ملحوظاً بنسبة 40% في قطاع السفر بالمنطقة وتجاوز نسبة الحجوزات لـ 127 مليار دولار بحلول عام 2027، وذلك بفضل الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية للسفر وزيادة الطلب من المستهلكين.

اتجاه تصاعدي

وأكد التقرير أن سوق السفر في منطقة الشرق الأوسط يشهد اتجاهاً تصاعدياً واضحاً، حيث حقق نمواً بنسبة 13% في الحجوزات الإجمالية للسفر خلال عام 2023، وهو ما يمثل خمسة أضعاف معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة.

توسع الضيافة

وقالت لي هوكينز، المدير الإداري لدى شركة ((إنسايت آوت)) للاستشارات: تستمر شراكتنا مع ((فوكس رايت)) في تقديم بيانات ورؤى حيوية حول المشهد السريع التوسع في قطاع الضيافة والسفر في منطقة الشرق الأوسط. يتطور هذا القطاع بسرعة، خصوصاً مع تسارع التكنولوجيا الرقمية وزيادة الطلب على مختلف أنشطة السفر. ومع هذه التحولات الكبيرة في المشهد السياحي في المنطقة، تزداد توقعات الزوار اليوم إلى الشرق الأوسط، الذين يبحثون عن تجارب أعمق وأكثر معنى تبرز التاريخ الغني والتقاليد المتنوعة للمنطقة.

توقعات

ويقدم أحدث تقرير صدر من ((فوكس رايت)) نظرة شاملة عن سوق السفر في الشرق الأوسط بما في ذلك حجم السوق التفصيلي وتوقعاته، واتجاهات التوزيع، وتحليل قطاعات السفر الرئيسية، والتطورات الخاصة بقطاعات الطيران والفنادق وتأجير السيارات، وغيرها. كما ويركز التقرير على أربعة أسواق سفر رئيسية في المنطقة، وهي الإمارات والسعودية ومصر وقطر.

وكشف التقرير عن ارتفاع معدل الحجوزات لدولة الإمارات في سوق السفر بمنطقة الشرق الأوسط إلى مستويات جديدة، حيث حققت طفرة كبيرة في إجمالي الحجوزات بلغت 44.5 مليار دولار، بزيادة نسبتها 12% عن العام السابق.