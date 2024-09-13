«دبي للخدمات المالية» وسلطة النقد في هونغ كونغ ينظمان مؤتمراً حول تمويل المناخ

ينطلق يوم الاثنين المقبل المؤتمر المشترك الأول للتمويل المناخي الذي تنظمه سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة النقد في هونغ كونغ.

وقال فاضل العلي رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، في بيان: إن المؤتمر، الذي يعقد في هونغ كونغ، يسلط الضوء على الأهمية المتزايدة للتمويل الانتقالي ضمن المسيرة نحو مستقبل مستدام ومنخفض الكربون.

وأضاف: مع مواجهة العديد من الجهات في منطقة آسيا والشرق الأوسط تحديات مشتركة للتخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري، فإنه من الضروري أن نعزز من التعاون والحوار المعمق للوصول إلى حلول عملية.

تمويل مستدام

تجدر الإشارة إلى أن مركز دبي المالي العالمي كان قد استضاف العام الماضي أعمال النسخة الثانية من قمة التمويل المستدام ضمن إطار مساعيه الرامية لحشد جهود التمويل في مواجهة تحديات الاستدامة العالمية.

استراتيجيات

وناقشت القمة حينها استراتيجيات التمويل الضرورية لإزالة الكربون من الاقتصاد العالمي، وجمعت تحت مظلتها عدداً من ألمع العقول في قطاع التمويل لاستكشاف سبل مواجهة التغير المناخي وتحقيق التحول العادل نحو اقتصاد مستدام.

أهداف

وتماشت القمة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي تركز على مواءمة التدفقات المالية مع المسار العالمي لخفض انبعاثات غازات الدفيئة وجهود التنمية المرنة مناخياً. واستهدفت القمة تسريع وتيرة الجهود المبذولة لتحقيق الحياد المناخي، وإيجاد حلول عالمية متسقة تلبي احتياجات منظومة التمويل المناخي للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وذلك بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي المستدام لدبي ودولة الإمارات والمنطقة عموماً.