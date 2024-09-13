«أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة» و«المعهد الموسيقي الأوزبكي» يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون الثقافي والفني

أبرمت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، اتفاقية تعاون مع المعهد الموسيقي الحكومي في العاصمة الأوزبكية طشقند، بهدف تعزيز التواصل والتعاون وتبادل الخبرات في مجالات الفن والثقافة وذلك في قاعة المعهد الموسيقي بأوزبكستان.

وقّع الاتفاقية عن الأكاديمية، علي عبيد الحفيتي، مديرها العام وعن المعهد الموسيقي الأوزبكي عميده كمال الدين يورينباييف وتنص على تعزيز التعاون الثقافي والفني والتبادل في المجالات الموسيقية والعلوم الأكاديمية، إضافة إلى تنظيم فعاليات ومبادرات مشتركة تشمل ندوات، ومؤتمرات، وجلسات حوارية وفترات تدريبية، تهدف إلى رعاية المواهب في مختلف المجالات الفنية.

وأكد علي عبيد الحفيتي أهمية علاقات الصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان واصفاً الاتفاقية بأنها خطوة مهمة نحو تعزيز هذه العلاقات، خاصة في ظل دور الفن والثقافة باعتبارهما جسراً للتواصل بين الشعوب وأداة لتعميق التفاهم بين الثقافات المختلفة.

وأضاف أن الأكاديمية وبتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس الأمناء تحظى بدعم مستمر لتطوير الشباب الإماراتي، في مجالات الموسيقى والفنون، مؤكداً التزام الأكاديمية بتوفير بيئة تعليمية ملهمة، لرعاية المواهب الشابة، وتمكينها من تحقيق طموحاتها.

وأشار إلى أن الاتفاقية تفتح آفاقاً واسعة للاستفادة من الخبرات الغنية، التي يمتلكها المعهد الموسيقي الأوزبكي، بما يعزز التبادل الثقافي والفني بين الشباب الإماراتي والأوزبكي، ويسهم في تطوير مهاراتهم الفنية.

من جانبه، أكد مدير المعهد الموسيقي الأوزبكي أهمية هذا التعاون، مشيداً بالدور الرائد لأكاديمية الفجيرة في نشر الثقافة الفنية داخل المجتمع الإماراتي، وأشار إلى أن التعاون بين الجانبين، يسهم في ترسيخ الثقافة الفنية عبر تنظيم الأنشطة وطرح المبادرات المشتركة.



