Saturday, 14 September 2024 04:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حلقة نقاشية حول أحدث إصدارات مركز جمعة الماجد

9/13/2024 7:37:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، أول من أمس، عبر البث الافتراضي، حلقة نقاشية حول أحدث إصداراته، وهو كتاب ((تحفة الأريب ونزهة اللبيب لأبي مدين الفاسي (ت 1181هـ)))، بمشاركة مؤلف الكتاب أ.د. لعبيدي بوعبدالله، الأستاذ في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وبحضور ومتابعة عدد من الباحثين والطلبة والمهتمين بقضايا التراث من داخل الدولة وخارجها.

تناول الدكتور لعبيدي في الجلسة دوافع تأليف الكتاب، الذي يعد مصدراً مهماً للتراث والأدب، حيث تضمن المئات من الحكم والحكايات والأقوال والنوادر، رتبها المؤلف وأخرجها في شكل معجم.

MENAFN13092024000110011019ID1108672621

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث