حلقة نقاشية حول أحدث إصدارات مركز جمعة الماجد

(MENAFN
- Al-Bayan)
نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، أول من أمس، عبر البث الافتراضي، حلقة نقاشية حول أحدث إصداراته، وهو كتاب ((تحفة الأريب ونزهة اللبيب لأبي مدين الفاسي (ت 1181هـ)))، بمشاركة مؤلف الكتاب أ.د. لعبيدي بوعبدالله، الأستاذ في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وبحضور ومتابعة عدد من الباحثين والطلبة والمهتمين بقضايا التراث من داخل الدولة وخارجها.
تناول الدكتور لعبيدي في الجلسة دوافع تأليف الكتاب، الذي يعد مصدراً مهماً للتراث والأدب، حيث تضمن المئات من الحكم والحكايات والأقوال والنوادر، رتبها المؤلف وأخرجها في شكل معجم.
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