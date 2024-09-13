حلقة نقاشية حول أحدث إصدارات مركز جمعة الماجد

نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، أول من أمس، عبر البث الافتراضي، حلقة نقاشية حول أحدث إصداراته، وهو كتاب ((تحفة الأريب ونزهة اللبيب لأبي مدين الفاسي (ت 1181هـ)))، بمشاركة مؤلف الكتاب أ.د. لعبيدي بوعبدالله، الأستاذ في محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وبحضور ومتابعة عدد من الباحثين والطلبة والمهتمين بقضايا التراث من داخل الدولة وخارجها.

تناول الدكتور لعبيدي في الجلسة دوافع تأليف الكتاب، الذي يعد مصدراً مهماً للتراث والأدب، حيث تضمن المئات من الحكم والحكايات والأقوال والنوادر، رتبها المؤلف وأخرجها في شكل معجم.