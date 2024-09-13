فتح باب الترشح لمسابقة «أصدقاء اللغة العربية» في دورتها الرابعة

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية عن فتح باب الترشح للدورة الرابعة من مسابقة ((أصدقاء اللغة العربية)) حتى 28 أكتوبر المقبل، وتنظم إدارة وبحوث اللغة العربية في المركز المسابقة للأطفال واليافعين من عمر 8 سنوات إلى 16 عاماً، من الناطقين باللغة العربية والناطقين بغيرها.

تهدف المسابقة إلى تعزيز مكانة اللغة العربية، وتحفيز الأطفال واليافعين على الاهتمام باللغة العربية وإتقانها، واستخدامها في حياتهم اليومية، وتسعى لتسليط الضوء على جمالياتها، وإبراز دورها الحضاري، وأهميتها، وجوانب مرونتها في التعبير عن مناحي الحياة كافة. ودعا المركز أولياء الأمور والأهالي إلى تشجيع أبنائهم من الطلاب على المشاركة في المسابقة والتفاعل من خلال تقديم فيديوهات مبتكرة تعكس علاقتهم باللغة العربية، وتقدم نماذج ملهمة عنها.

وسيتسنى للأطفال العرب من سن 8 إلى 16 عاماً، والأجانب من سن 12 إلى 18 عاماً من الراغبين في المشـاركة بالجائزة تقديم مقطع فيديو لا يتجاوز دقيقتين، يتناول موضوعات تعكس تجارب المتسابقين مع اللغة العربية، ويهدف ذلك إلى تعزيز اهتمامهـم باللغة وإبراز جمالها وقدرتها علـى التعبير عن تجارب إنسـانية، وذلك ضمن فئات المسابقة الثلاث: إلقاء أبيات من الشعر العربي بلغة عربية سليمة للناطقين باللغة العربية وللناطقين بغيرها، أو تقديم نبذة عن تاريخ دولة الإمارات، أو إنجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى جانب تقديم تجربة خاصة للمشارك مع تعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها.