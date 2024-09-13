Saturday, 14 September 2024 04:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فتح باب الترشح لمسابقة «أصدقاء اللغة العربية» في دورتها الرابعة

9/13/2024 7:37:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية عن فتح باب الترشح للدورة الرابعة من مسابقة ((أصدقاء اللغة العربية)) حتى 28 أكتوبر المقبل، وتنظم إدارة التعليم وبحوث اللغة العربية في المركز المسابقة للأطفال واليافعين من عمر 8 سنوات إلى 16 عاماً، من الناطقين باللغة العربية والناطقين بغيرها.

تهدف المسابقة إلى تعزيز مكانة اللغة العربية، وتحفيز الأطفال واليافعين على الاهتمام باللغة العربية وإتقانها، واستخدامها في حياتهم اليومية، وتسعى لتسليط الضوء على جمالياتها، وإبراز دورها الحضاري، وأهميتها، وجوانب مرونتها في التعبير عن مناحي الحياة كافة. ودعا المركز أولياء الأمور والأهالي إلى تشجيع أبنائهم من الطلاب على المشاركة في المسابقة والتفاعل من خلال تقديم فيديوهات مبتكرة تعكس علاقتهم باللغة العربية، وتقدم نماذج ملهمة عنها.

وسيتسنى للأطفال العرب من سن 8 إلى 16 عاماً، والأجانب من سن 12 إلى 18 عاماً من الراغبين في المشـاركة بالجائزة تقديم مقطع فيديو لا يتجاوز دقيقتين، يتناول موضوعات تعكس تجارب المتسابقين مع اللغة العربية، ويهدف ذلك إلى تعزيز اهتمامهـم باللغة وإبراز جمالها وقدرتها علـى التعبير عن تجارب إنسـانية، وذلك ضمن فئات المسابقة الثلاث: إلقاء أبيات من الشعر العربي بلغة عربية سليمة للناطقين باللغة العربية وللناطقين بغيرها، أو تقديم نبذة عن تاريخ دولة الإمارات، أو إنجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى جانب تقديم تجربة خاصة للمشارك مع تعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

MENAFN13092024000110011019ID1108672620

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث