أسبوع لندن للموضة ينطلق بحفلة غنائية لتشارلي إكس

(MENAFN
- Al-Bayan)
انطلق أول من أمس أسبوع لندن للموضة بحفلة غنائية للنجمة تشارلي إكس سي إكس خلال عرض لشركة الملابس الجاهزة ((إتش أند إم)). ومن أجل هذا العرض الذي يُعدّ أكثر أنشطة أسبوع الموضة استقطاباً للاهتمام، حوّلت العلامة التجارية السويدية للأزياء السريعة ملعباً رياضياً في شرق لندن إلى ملهى عملاق، واستعانت بالمغنية البريطانية تشارلي إكس سي إكس في تقديم عروضها.
وعرضت ((إتش أند إم)) تشكيلتها لخريف سنة 2024 وشتائها من خلال عرض راقص معاصر مفعم بالحيوية. وانضمت الشركة السويدية إلى برنامج أسبوع الموضة لربيع 2025 وصيفها قبل شهر واحد فحسب من بدء العروض التي تستمر إلى الثلاثاء المقبل، وجعلت نجمة البوب البريطانية أحد وجوه تشكيلتها.
MENAFN13092024000110011019ID1108672619
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.