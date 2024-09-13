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أسبوع لندن للموضة ينطلق بحفلة غنائية لتشارلي إكس

9/13/2024 7:37:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

انطلق أول من أمس أسبوع لندن للموضة بحفلة غنائية للنجمة تشارلي إكس سي إكس خلال عرض لشركة الملابس الجاهزة ((إتش أند إم)). ومن أجل هذا العرض الذي يُعدّ أكثر أنشطة أسبوع الموضة استقطاباً للاهتمام، حوّلت العلامة التجارية السويدية للأزياء السريعة ملعباً رياضياً في شرق لندن إلى ملهى عملاق، واستعانت بالمغنية البريطانية تشارلي إكس سي إكس في تقديم عروضها.

وعرضت ((إتش أند إم)) تشكيلتها لخريف سنة 2024 وشتائها من خلال عرض راقص معاصر مفعم بالحيوية. وانضمت الشركة السويدية إلى برنامج أسبوع الموضة لربيع 2025 وصيفها قبل شهر واحد فحسب من بدء العروض التي تستمر إلى الثلاثاء المقبل، وجعلت نجمة البوب البريطانية أحد وجوه تشكيلتها.

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