«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يستعرض مسيرة التعليم في الإمارات

استعرض الأرشيف والمكتبة الوطنية أبرز وأهم الإنجازات في مسيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر محاضرة قدمها الدكتور لبيب أحمد بصول أستاذ العلوم الإنسانية والاجتماعية في خليفة. وحققت مسيرة التعليم في الدولة قفزات نوعية، كانت أولى ثمارها جودة التعليم بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية التي تسهم في بناء معرفي مستدام، وتعزيز قدرات الأجيال لمواكبة متطلبات المستقبل. وجاءت المحاضرة انطلاقاً من اهتمام الأرشيف والمكتبة الوطنية بالعملية التعليمية، وبوصفه شريكاً استراتيجياً في التنشئة الوطنية السليمة للأجيال.

أضاءت المحاضرة على الاهتمام المبكر الذي حظي به التعليم، ثم التطور التاريخي للتعليم في الدولة، وتطوير البنية التحتية التعليمية.

وسلطت المحاضرة الضوء على التعليم الذكي، وتطوير المناهج والابتكار التعليمي، ومواكبة الثورة الرابعة، وبرامج التعاون الدولي، والتعليم الفني والمهني، والاستدامة في التعليم والاستعداد للمستقبل، ورؤية الإمارات للتعليم 2030.

وتطرقت المحاضرة إلى اهتمام الدولة بالتعليم المبكر بتوفير المناهج المبتكرة والبرامج التعليمية التي تسهم في تنمية مهارات الأطفال، وإلى ما شهدته المرحلة الحالية من استثمار في المدارس والجامعات؛ حيث أنشئت المدارس وتم تطوير الحكومية والخاصة منها، وتمت توسعة الجامعات وفق أعلى المعايير العالمية، وقد تم تزويدها بأحدث التقنيات التعليمية.