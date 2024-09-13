Saturday, 14 September 2024 04:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مكتبة محمد بن راشد تحتفي بإرث الشاعر علي العميمي 19 الجاري

9/13/2024 7:37:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

في إطار جهودها للحفاظ على الموروث الثقافي وتوثيقه ونقله للأجيال الجديدة، تنظم مكتبة محمد بن راشد أمسية شعرية وحوارية استثنائية بعنوان ((ابن البادية: رحلة في إرث الشاعر علي بن سلطان بن بخيت العميمي))، 19 سبتمبر الجاري في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وذلك إحياءً لذكرى الشاعر الراحل علي بن بخيت العميمي، أحد أعلام الشعر النبطي في دولة الإمارات، واحتفاءً بما قدمه من إسهامات بارزة في إثراء الساحة الشعرية.

إرث أدبي

وتستضيف الجلسة التي يديرها الإعلامي وليد المرزوقي، كلاً من د. راشد المزروعي، ود. سلطان العميمي، لتسليط الضوء على الإرث الأدبي والشعري للشاعر الراحل علي بن بخيت العميمي، إلى جانب استعراض مسيرته الشعرية وتأثيره في الشعر النبطي في دولة الإمارات. وتتخلل الجلسة قراءات من قصائد الشاعر، إلى جانب الحديث عن ذكريات عائلية وشخصية تجمع الدكتور سلطان العميمي بوالده الشاعر الراحل.

وتسلط الجلسة الضوء على محاور عدة، من بينها تأثير البيئة البدوية في مسيرة الشاعر، وكيف أسهمت في تشكيل رموزه وتجاربه الشعرية، إضافة إلى دوره في النقد الأدبي وتأثيره في جيل من الشعراء الذين عاصروه وأتوا بعده، مع مناقشة التحديات التي واجهت الدكتور راشد المزروعي في جمع وتوثيق هذا التراث الأدبي الثري. وتختتم الأمسية بفقرة نقاش مفتوحة تتيح للجمهور فرصة التفاعل وطرح الأسئلة حول إرث الشاعر وسبل تعزيز التواصل الثقافي بين الأجيال من خلال فعاليات مثل هذه.

رسالة ورؤية

ويأتي تنظيم مكتبة محمد بن راشد هذه الفعالية في إطار رسالتها ورؤيتها واستراتيجيتها المستدامة لحفظ وتوثيق التراث الثقافي والأدبي، وإتاحة الفرصة للجمهور للتعرف عن كثب على حياة وإسهامات الشخصيات الأدبية العربية عامة، والإماراتية خاصة، في القطاع الثقافي والأدبي، إلى جانب فتح الباب أمام الشعراء والكتّاب الجدد للاستلهام من تجارب مَن سبقوهم، عبر توفير منصة رائدة وجسر يربط بين الأجيال ويسهم في إثراء الحوار الثقافي وتعزيز التواصل بين المبدعين.

MENAFN13092024000110011019ID1108672617

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث