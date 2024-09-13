مكتبة محمد بن راشد تحتفي بإرث الشاعر علي العميمي 19 الجاري

في إطار جهودها للحفاظ على الموروث الثقافي وتوثيقه ونقله للأجيال الجديدة، تنظم مكتبة محمد بن راشد أمسية شعرية وحوارية استثنائية بعنوان ((ابن البادية: رحلة في إرث الشاعر علي بن سلطان بن بخيت العميمي))، 19 سبتمبر الجاري في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وذلك إحياءً لذكرى الشاعر الراحل علي بن بخيت العميمي، أحد أعلام الشعر النبطي في دولة الإمارات، واحتفاءً بما قدمه من إسهامات بارزة في إثراء الساحة الشعرية.

إرث أدبي

وتستضيف الجلسة التي يديرها الإعلامي وليد المرزوقي، كلاً من د. راشد المزروعي، ود. سلطان العميمي، لتسليط الضوء على الإرث الأدبي والشعري للشاعر الراحل علي بن بخيت العميمي، إلى جانب استعراض مسيرته الشعرية وتأثيره في الشعر النبطي في دولة الإمارات. وتتخلل الجلسة قراءات من قصائد الشاعر، إلى جانب الحديث عن ذكريات عائلية وشخصية تجمع الدكتور سلطان العميمي بوالده الشاعر الراحل.

وتسلط الجلسة الضوء على محاور عدة، من بينها تأثير البيئة البدوية في مسيرة الشاعر، وكيف أسهمت في تشكيل رموزه وتجاربه الشعرية، إضافة إلى دوره في النقد الأدبي وتأثيره في جيل من الشعراء الذين عاصروه وأتوا بعده، مع مناقشة التحديات التي واجهت الدكتور راشد المزروعي في جمع وتوثيق هذا التراث الأدبي الثري. وتختتم الأمسية بفقرة نقاش مفتوحة تتيح للجمهور فرصة التفاعل وطرح الأسئلة حول إرث الشاعر وسبل تعزيز التواصل الثقافي بين الأجيال من خلال فعاليات مثل هذه.

رسالة ورؤية

ويأتي تنظيم مكتبة محمد بن راشد هذه الفعالية في إطار رسالتها ورؤيتها واستراتيجيتها المستدامة لحفظ وتوثيق التراث الثقافي والأدبي، وإتاحة الفرصة للجمهور للتعرف عن كثب على حياة وإسهامات الشخصيات الأدبية العربية عامة، والإماراتية خاصة، في القطاع الثقافي والأدبي، إلى جانب فتح الباب أمام الشعراء والكتّاب الجدد للاستلهام من تجارب مَن سبقوهم، عبر توفير منصة رائدة وجسر يربط بين الأجيال ويسهم في إثراء الحوار الثقافي وتعزيز التواصل بين المبدعين.