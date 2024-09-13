أبوظبي ودبي الأفضل للعيش.. لماذا؟!

لقد وضع المغفور له بإذن الله تعالى.. الشيخ زايد، طيب الله ثراه، عند تأسيس أبوظبي الحديثة لها ما تحتاجه من الخدمات والمتطلبات للبنية التحتية الأساسية كافة.. فلهذا تطورت عاصمتنا ((أبوظبي)) المتألقة دوماً بتراثها العريق وقيمها الحضارية الأصيلة، ونمت رويداً رويداً، وعلى أسس وقواعد قوية ومتينة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن، من إبهار وسمعة عالمية، وذلك بفضل نظرته المستقبلية الصحيحة المتأنية.

رحم الله حكيم العرب زايد الخير، وأسكنه فسيح جناته. ومن بعد رحيله، طيب الله ثراه، ها هي مدينة أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.. في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه الكرام، أمست عاصمة الطاقة النظيفة والمتجددة.. تنافس عواصم العالم الأكثر تحضراً وتقدماً، بما تمتلك من سجل حافل بالإنجازات التنموية العالمية المتعددة.. وصار توجهها نحو هذا المجال جلياً خلال السنوات الماضية.. وتجسد هذا التوجه، على أرض الواقع بإطلاق مبادرات عالمية قوية ورائدة، خلال السنوات الماضية.. كما استطاعت العاصمة أبوظبي أن تحتل المركز الأول عالمياً كونها أكثر المدن أماناً.. وذلك بحسب تقرير أصدره موقع ((نومبيو)) الأمريكي.. وتقدمت أبوظبي وفق الموقع المتخصص في رصد تفاصيل المعيشة بأغلب بلدان العالم على 373 مدينة حول العالم لأربعة أعوام متتالية..

أما مدينة الأحلام والسعادة، لؤلؤة الخليج، دبي، فقد استطاعت بفضل حكمة وعقلية مؤسسها وباني نهضتها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وبمواصلة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانه وأنجاله الكرام، أن تتحول إلى مركز مالي تجاري وثقافي عالمي.. ولفتت انتباه العالم أجمع.. وما زالت تبهره بشكل دائم.. لإنجازاتها المتطورة وتنافسيتها المستمرة لدول العالم..

كما استطاعت أن تجبر الإعلام العالمي على متابعة تطورها وإنجازاتها المذهلة.. لأنها تعتبر من أكثر أسواق العقارات ازدهاراً في العالم.. وأسرع أسواقها المالية نمواً.. وعلى أرضها أقيم أعلى مباني العالم، وأكبر مراكزه التجارية.. وعلى أرضها أيضاً.. أضخم موانئ في العالم.. ومطارها الدولي العملاق استطاع أن ينزع ((تاج الطيران)) من أكبر مطارات العالم توسعاً وازدحاماً وشهرة.. وهو مطار ((هيثرو)) البريطاني.. كما أنها تعتبر أفضل وجهة للمشتريات واحتياجات الزائر والمتسوق والمستثمر، في جو يسوده الأمن والأمان..

ومما لا شك فيه ومن هذا المنطلق، ولتلك العوامل والأسباب التي تطرقنا لذكرها.. تصدرت أبوظبي ودبي، منطقة الشرق الأوسط في قائمة أفضل المدن.. حسب تقرير مؤشر المدن المتطورة، ويؤشر هذا التقرير كالآتي IESE Cities in Motion.

تصدرت أبوظبي ودبي أفضل المدن الصالحة للعيش في الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقاً لمؤشر قابلية العيش العالمي لوحدة استخبارات الإكونوميست ((EIU)) لعام 2024.

وحافظت أبوظبي على مكانتها كأفضل مدينة للعيش في المنطقة، بعد تقدم نتائجها في مجال الرعاية الصحية والتعليم، فيما جاءت دبي في المرتبة الثانية بفارق ضئيل بعد تقدمها كذلك في نفس القطاعات.

ووفقاً لمؤشر ((معدلات الجريمة والأمن 2024)) الصادرعن موقع ((ناميبو))، تعد أبوظبي من أكثر المدن أماناً على مستوى العالم، حيث احتلت العاصمة المرتبة الأولى عالمياً على مؤشر السلامة (88.2 نقطة) والأدنى على مؤشر الجريمة (11.8) نقطة، واحتلت دبي المرتبة الخامسة في لائحة المدن الأكثر أماناً في العالم.

وفي مجال الصحة، أظهر بيانات تقرير حديث لهيئة الصحة بدبي أن العدد الإجمالي للمنشآت الصحية المرخصة والممارسة لعملها في الإمارة وصل إلى 5020 منشأة صحية، خلال الربع الأول من العام الجاري، وبلغ عدد الأطباء المرخصين 13370 طبيباً، بينما وصل عدد المنشآت الصحية بالعاصمة أبوظبي خلال العام ذاته إلى 3323 منشأة تتضمن 67 مستشفى، و1136 مركزاً صحياً، و765 عيادة، و1068 صيدلية، إضافة إلى 287 منشأة أخرى تندرج تحت تصنيف المنشآت الصحية، فيما بلغ عدد الأطباء المرخصين 12922 طبيباً في نهاية 2022.

وفي مجال التعليم، بلغ عدد المدارس في أبوظبي 459 مدرسة خاصة وحكومية ومشتركة في العام الدراسي 2023 - 2024، بينما وصل عدد المدارس الخاصة في دبي إلى 220 مدرسة ((EIU)) لعام 2024.

السمعة الطيبة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة، عربياً وإقليمياً ودولياً، منحتها مكانتها العالية كونها وجهة سياحية علاجية.. وتجارية واقتصادية واستثمارية فضلى، لما تتمتع به من سيادة القانون والعدل والأمن والأمان، التي تؤمن بها قيادتنا الحكيمة وترسخها على أرض الواقع، بهدف تعزيز أمن واستقرار المجتمع ورفاهيته، حتى أصبحت اليوم دولتنا الأفضل للعيش للعديد من سكان مدن العالم، بكافة أطيافه ومراحله العمرية..