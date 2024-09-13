تأملات في عام الحرب

كل الشواهد تؤكد أن القضية الفلسطينية تمثل عصب السلام والاستقرار في الإقليم والعالم.

كل التفاعلات الدبلوماسية والسياسية في المنطقة تبدأ وتنتهي عند القضية الفلسطينية.

الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مضى عليها نحو عام، لم يعد قاموس الماضي يصلح لمستقبل المنطقة، ولم تعد مسارات المماطلة الإسرائيلية حول حل الدولتين تتناسب مع حجم الكارثة التي نعايشها في الشرق الأوسط على مدى عقود.

على مدار عام مضى شهدنا تجاذبات وصراعات وحسابات على المسرح الدولي، تزامنت مع مشاهد دامية من دمار المنازل والمستشفيات والمدارس والمخيمات، وكل مناحي الحياة.

عام مضى على هذه الحرب، لا يشبه أيام الحروب التي عاصرناها منذ قيام الدولة الإسرائيلية عام 1948، أيام هذا العام، صاغت لنا خرائط جديدة في مفهوم المصالح والتحالفات السياسية على المسرح الدولي، وأعادت تقديم نسق معرفي جديد للقضية الفلسطينية، ولوضعية إسرائيل في المنطقة والعالم.

فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ورغم الحرب الإسرائيلية الضارية، فلم يستطع أحد أن يحجب الحقيقة المطلقة بوجود شعب فلسطيني، له الحق في إقامة دولة مستقلة، ولها سيادتها الواجبة والضرورية، وفقاً للقرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة، ففيما كانت المدافع والصواريخ والطائرات الإسرائيلية تدك مقدرات الشعب الفلسطيني، كانت هناك مظاهرات وتنديدات عارمة وغاضبة، في كل عواصم ومدن العالم وجامعاته ومؤسساته تعترض على الجرائم الوحشية والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

فضلاً عن أن القضية الفلسطينية كشفت عن وهن وضعف المؤسسات الدولية المتمثلة في مجلس الأمن والأمم المتحدة والمحاكم الدولية، التي لم تستطع جميعاً إيقاف هذه المجزرة أو معاقبة إسرائيل طبقاً للبند السابع من ميثاق الأم المتحدة، الأمر الذي يدفع بقوة إلى أهمية وضرورة إعادة النظر في إصلاح هذا النظام الدولي الذي بات متهالكاً.

كما دونت مفكرة العام الماضي على الحرب أن الشعب الفلسطيني هو آخر شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال، وأنه حان الوقت لشطب فكرة الاحتلال من الخرائط العالمية، ومنح الشعب الفلسطيني حقه الكامل في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967.

لو تأملنا عمق الأيام الماضية القاسية، لتوقفنا أمام عناوين كبرى لمعنى ومفهوم الصمود والثبات الأسطوري، فلا شك أن هذه الأيام أزالت مفاهيم كانت قد استقرت في أذهان الاحتلال الإسرائيلي والتي تتعلق بمخططات تصفية القضية الفلسطينية، والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين من أراضيهم الأصلية، لكن إرادة وعزيمة هذه الأمة حالتا دون تنفيذ هذه المخططات، وأكدت عدالة القضية الفلسطينية، وأنه لا يمكن أن يحدث استقرار في الشرق الأوسط والعالم من دون تطبيق حل الدولتين.

إن الحرب تقترب من إغلاق صفحات سوداء لعام مضى، لكن أياماً قادمة أخرى تحمل لنا علامات استفهام، تبحث لها عن إجابات وسط دخان كثيف، وقلاقل، واهتزازات، ومخاوف من اتساع رقعة الحرب، لاسيما تلك الإشارات التي تأتي من إسرائيل للهجوم الشامل على الجنوب اللبناني، وصولاً إلى الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، والمخاوف الأخرى التي تتعلق باتساع تشابك قوى إقليمية تصطدم على أراضٍ عربية، وهو ما يقتضي - خلال الأيام المقبلة - القيام بعدد من الإجراءات العاجلة على المستويين التكتيكي والاستراتيجي، في مقدمة هذه الإجراءات ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية، والتوصل إلى مسار سياسي يضمن حلولاً عادلة وحقيقية للقضية الفلسطينية، ثم الانطلاق نحو إعادة إعمار قطاع غزة، ومنع تمدد واتساع الحرب إلى أماكن أخرى، وهذا يتطلب موقفاً قاطعاً وحاسماً من قبل المجتمع الدولي، لمنع انتشار النيران قبل أن تحترق الخرائط.