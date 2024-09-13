ليست مجرد مطاعم!

لماذا يحب الناس في معظمهم، حتى لا نقول جميعهم، تناول الطعام في المطاعم أكثر من تناوله في البيت؟ لماذا يسعد الشخص عندما توجه له دعوة طعام في مطعم جديد أو مشهور أو فاخر أو ترتاده نخبة المجتمع؟ لأن الطعام في المطاعم أفضل بكثير بسبب الطهاة المحترفين والمتخصصين، كما أن هناك مطاعم تضم طهاة يمثلون مطابخ متعددة أي أنها تمتلك طاهياً من المطبخ الهندي وآخر من المطبخ الإيطالي أو الإيراني أو التركي أو المغربي.. وهذا يعني غنى وتنوع قائمة الطعام في مثل هذا المطعم، ناهيك عن تميزه وتفرد رواده!

إن الذهاب لتناول الطعام مع بعض الأصدقاء في أحد المطاعم المميزة يعني تجربة طعام مختلفة وجديدة، كما تمثل نوعاً من التغيير يكسر رتابة السيناريو التقليدي المتمثل في تناول الوجبات بانتظام في المنزل، حيث تجلس إلى نفس طاولة الطعام، في نفس الغرفة، لتحدق في نفس اللوحة المعلقة خلف ظهر زوجك أو ابنك، ولتتناول الطعام الذي سبق وتناولته آلاف المرات في وجبات الغداء والعشاء!

إن تكرار مشهد وسلوكيات تناول الطعام في البيت بألوانه وأصواته وروائحه يشكل في حقيقة الأمر أحد أكبر الدوافع التي تقود خطوات الناس إلى مطاعم سيحلفون لك لاحقاً أنهم تناولوا فيها ألذ الأطعمة، مع أن الحقيقة خلاف ذلك، لكن قاتل الله الرتابة والتكرار والملل، الذي يجعلنا ندافع عن الهامبرجر والبطاطا المقلية كأننا ندافع عن طبق طعام قدمه لنا نادل أنيق في مطعم (لو تران بلو) في باريس!

إن الإصرار على زيارة أحد المطاعم ذات الصيت والشهرة، لا يقتصر على الرغبة في تناول طبق يسد الجوع، ولكن زيارة المطعم هنا تشكل هدفاً بحد ذاته، كما لو أنك ذاهب لزيارة متحف اللوڤر أو قصر الشتاء الإمبراطوري في سانت بطرسبرغ أو حدائق قصر باكينغهام الملكية، ذلك أن بعض المطاعم تصنف كآثار تاريخية فعلاً، يرجع السبب في ذلك لقدمها كمطعم (لو تران بلو) الذي افتتح عام 1901، وكمطعم (مكسيم) الذي كان يجهز الطعام لحفلات إمبراطور إيران مثلاً، وكالمطاعم التي شهدت تصوير بعض الأفلام المشهورة أو ارتادتها شخصيات فنية وملكية أسطورية!