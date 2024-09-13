على سبيل المثال!

انتخاب الهندي راندير سينغ رئيساً للمجلس الأولمبي الآسيوي الجديد يعتبر حدثاً قارياً لا بد أن نتوقف عنده، فهو صاحب التاريخ الحافل الذي أنقذ المجلس من الانهيار بعد صراع كويتي انتهى بإلغاء الانتخابات السابقة، التي أثارت ردود فعل واسعة، فقد رأت أسرة الجمعية العمومية أنه الأحق بهذا المنصب المهم، فهو صاحب تاريخ حافل، وينحدر من عائلة رياضية، فوالده كان عضواً في اللجنة الأولمبية الدولية بين 1947 و1992.

والرئيس الجديد، شارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية خمس مرات، كما مارس الغولف والسباحة والاسكواش والكريكيت.

وعندما شاركنا أول مرة في الألعاب الآسيوية ببانكوك 1978 أحرز راندير سينغ ميدالية ذهبية بفردي التراب، وشارك أيضاً في أربع دورات آسيوية أخرى، ونقدم هذا النموذج، بقصد أن تتعرف الأسرة الرياضية العربية على هذه القيادات، لأن تاريخه الرياضي المميز فرض نفسه خلال الفترة العصيبة التي كادت أن تطيح بالمجلس الأولمبي الآسيوي لولا ذكاء الرجل الذي استطاع أن ينقذ المجلس، فكم نحن بحاجة لمثل هذه النوعيات والقيادات والشخصيات التي تملك من الخبرة والدراية والتاريخ، بعيداً عن العاطفة والمجاملات.

يمتلك راندير سينغ مسيرة إدارية غنية، فقد تولى مهام ومناصب رياضية عدة، كما نال راندير سينغ خلال مسيرته العديد من الجوائز التكريمية على جهوده.

وكان راندير سينغ، 77 عاماً، المرشح الوحيد لمنصب الرئاسة، وقد نال 45 صوتاً من أصل 46، بعد امتناع صوت، وبكل تواضع وبعد انتخابه قال لمن حضر شكراً جزيلاً، نحن فخورون جداً بهذا الحب، فقد نجح في أن يوحد آسيا أكبر قارات العالم وذكرها بأنها عائلة واحدة، إنه مثال رياضي يجب أن تحتذى به المنظمات العربية التي ستبدأ بعد فترة اختيار مجالس إداراتها، عليكم بالأفضل لعل قومي يعلمون! والله من وراء القصد