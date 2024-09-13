علياء المزروعي تطّلع على تطورات بيئة ريادة الأعمال

اطلعت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، دولة لريادة الأعمال، على آخر تطورات بيئة ريادة الأعمال في كل من دبي والشارقة وعجمان والفجيرة، وكذلك الخطط المستقبلية لدعم نمو أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والبرامج والتسهيلات التي تقدمها كل إمارة لتحفيز رواد الأعمال والشركات الناشئة على التوسع في القطاعات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة.

جاء ذلك خلال مجموعة من اللقاءات الثنائية عقدتها المزروعي مع كل من معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وحمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ونجلاء المدفع، نائب رئيس مركز الشارقة لريادة الأعمال ((شراع))، وسيف أحمد السويدي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بالندب، وسلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، حيث بحثت أهمية تعزيز التعاون مع الجهات المحلية والقطاع الخاص للارتقاء بمنظومة ريادة الأعمال في الدولة ودفعها نحو مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً خلال المرحلة المقبلة، وتقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات لرواد الأعمال والشركات الناشئة، بما يعزز مكانة الإمارات كوجهة رائدة عالمياً لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت أن الإمارات حرصت على تطوير منظومة متكاملة ومتطورة لريادة الأعمال وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد، حيث تمتلك الدولة اليوم بيئة عالمية المستوى لريادة الأعمال والتي تتميز بزخم أنشطة الشركات الناشئة والمشاريع الريادية، مشيرة معاليها إلى أن الجهود الوطنية مستمرة في توفير مناخ تنافسي لرواد الأعمال وتمكينهم من جذب الاستثمارات والترويج لمنتجاتهم وخدماتهم ومساعدتهم للحصول على التمويلات اللازمة، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى فئات المجتمع، بما يرسخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة لريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، في ضوء مستهدفات ((رؤية نحن الإمارات 2031)).

وأضافت: يشكل التعاون مع الجهات والهيئات الحكومية على المستويين المحلي والاتحادي، فرصة مهمة لتعزيز تنمية ريادة الأعمال الوطنية وتحفيزها على الابتكار وزيادة الإنتاجية، حيث تعد أحد محركات اقتصاد المعرفة المستقبلي وقاطرة الاقتصاد الوطني نحو التنوع والتنافسية والنمو المستدام.

واطَّلعت على المبادرات والمشاريع التي أطلقتها الجهات لدعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية وتعزيز توسعها بالأسواق الخارجية، وتسهيل حصولها على التمويلات والاستثمارات التي تساعدها على التطور، وتزويدها بكافة مقومات وأدوات النجاح والاستمرارية.

وشهد لقاء علياء المزروعي مع هلال المري، بحث آليات توسيع فرص التعاون في أنشطة ريادة الأعمال بين وزارة الاقتصاد ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي خلال المرحلة المُقبلة، وإطلاق المبادرات الهادفة إلى توسيع أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقطاعات الاقتصادية الجديدة لا سيما التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتصنيع والنقل المستدام، بالإضافة إلى مناقشة سبل إزالة كافة التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال خاصة فيما يتعلق بترخيص شركات التكنولوجيا والرسوم والبحث والتطوير.

واطلعت المزروعي على البرامج والمبادرات التي تقدمها ((مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة))، ودورها في تعزيز منظومة ريادة الأعمال في دبي وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والازدهار.

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